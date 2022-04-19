"الجهاد" تُعلق على استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في جنين

رام الله - دنيا الوطننعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيدة الطالبة حنان محمود خضور (19 عاماً)، من قرية فقوعة بجنين، والتي أصيبت إثر إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي في مخيم جنين ما أدى لإصابتها بصورة حرجة، قبل أن ترتقي مساء الاثنين.وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إننا إذ نستنكر وندين هذا الإجرام المستمر بحق أبناء شعبنا، لنؤكد أن الاحتلال قد كشر عن أنياب الحقد والإرهاب تجاه شعبنا وأهلنا في مدن الضفة، وكشف عن وجهه المسخ في إطلاق النار بشكل عشوائي ليستهدف أبناء شعبنا كافة".وأضافت: "نؤكد على ضرورة وحدة أبناء شعبنا كافة بقواه الفاعلة، لتفعيل الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة هذا الاحتلال والتصدي له بكل قوة وبسالة، خاصة في ظل الاعتداءات التي تتعرض لها أرضنا ومقدساتنا".وحملت حركة الجهاد الإسلامي الاحتلال وقادته المجرمين المسؤولية كاملةً عن تداعيات هذه الجرائم النكراء، التي "لن يصمت أمام بشاعتها مجاهدو شعبنا وأبطاله الذين يلقنون العدو درساً قاسياً في الصمود والتحدي".