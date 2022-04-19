الأمم المتحدة: الحوثيون وافقوا على وقف تجنيد الأطفال





ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، فقد وصل عدد المقاتلين من الأطفال خلال الحرب الأهلية اليمنية 3500 طفل، فيما قُتل أو شُوه أكثر 10200 طفل.











رام الله - دنيا الوطنقالت الأمم المتحدة أنها نجحت بالاتفاق مع حركة أنصار الله الحوثية، لوقف تجنيد الأطفال في صفوفها، والذين قاتلوا بالآلاف خلال سبع سنوات من الحرب الأهلية المندلعة في البلاد.وأفادت الأمم المتحدة بأن الحوثيين وقعوا على خطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد أو استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وقتل الأطفال أو تشويههم ومهاجمة المدارس والمستشفيات، حسب ما نقل موقع (روسيا اليوم)وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الحوثيين التزموا بتحديد هوية الأطفال في صفوفهم والإفراج عنهم في غضون ستة أشهر.