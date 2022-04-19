شؤون فلسطينية

طالع حالة الطرق بمدينة غزة صباح اليوم

طالع حالة الطرق بمدينة غزة صباح اليوم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، عن حالة الطرق لهذا الصباح، اليوم الثلاثاء.

وأشارت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

وأشارت إلى أن هناك إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع عمر المختار "معتوق" ، لوجود أعمال على الطريق، ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز.

وأوضحت أن هناك إغلاق جزئي للسايد الشرقي من شارع الرشيد مفترق النابلسي لوجود أعمال إزالة لعمارة العكة، إضافة إلى  إغلاق كلي لشارع أحمد بن عبد العزيز تقاطع شارع النصر حتى مسجد الكنز شرقا.

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