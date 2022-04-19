شرطة دبي تضبط كمية ضخمة من مخدر "الكريستال"

رام الله - دنيا الوطنأفادت قيادة شرطة دبي، أنها أحبطت عملية تهريب كمية ضخمة من مخدر الكريستال، وبلغت الكمية طن و56 كيلوجراما، بما قيمته 68 و640 ألف درهم. وقد ألقت الشرطة القبض على 10 أشخاص، من جنسيات مختلفة، وقد حاولوا تهريب المخدر، داخل الألواح الشمسية.وأشاد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بجهود فرق العمل في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واحترافيتهم في إلقاء القبض على المتهمين العشرة، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز).وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي: "تمكنا من كشف محاولة أفراد العصابة تهريب ألواح الطاقة الشمسية مخبأة بداخلها مخدر الكريستال، وحرصا منا على ضبط التشكيل العصابي بأكمله، بدأ رجال الشرطة بمراقبة تحركات المتهم الأول بعد تسلمه للشحنة عبر إحدى منافذ الدولة حتى أوصلنا إلى بقية المتهمين التسعة".الكريستال مخدر من عائلة الأمفيتامين وهى مواد منشطة، وتسبب الجرعات المنخفضة منها زيادة في اليقظة والانتباه والتغلب على الإرهاق، أما الجرعات العالية تسبب بشكل مباشر حالة من الهوس والنشوة.