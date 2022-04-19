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الصّدر يحذّر تركيا من تكرار قصف الأراضي العراقية

الصّدر يحذّر تركيا من تكرار قصف الأراضي العراقية
رام الله - دنيا الوطن
حذّر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، من تكرار القصف التركي للأراضي العراقية.

وأفاد موقع (روسيا اليوم)، أن مقتدى الصدر نشر تغريدة عبر (تويتر)، قال فيها إن بلاده " دولة ذات سيادة كاملة"، مضيفًا أن العراق "لن يسكت" في حال تكرر القصف التركي للأراضي العراقية.

وأضاف القدر إن "الجارة تركيا قد قصفت الأراضي العراقية بغير حق وبلا حجة. وإن كان هناك خطر يدهمها من الأراضي العراقية فعليها التنسيق مع الحكومة العراقية لإنهاء الخطر، فالقوات الأمنية العراقية قادرة على ذلك".

وتابع: "وإن تكرر ذلك منها فلن نسكت، فالعراق دولة ذات سيادة كاملة ولن يقبل بالتعدي وزعزعة الأمن في أراضيه، ولن يقبل بالاعتداء على دول الجوار الشقيقة والصديقة".

 


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