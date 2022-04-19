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شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا ولطيفا نهاراً باردا نسبياً إلى بارد ليلاً  خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ،  والرياح غربية إلى شمالية غربية  معتدلة إلى نشطة  السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً باردا نسبيا الى بارد في المناطق الجبلية  لطيفا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة  الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

 الأربعاء 2022/04/20: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا ولطيفا نهاراً بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق ،  والرياح غربية إلى شمالية غربية  معتدلة إلى نشطة  السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

 الخميس 2022/04/21: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا لطيفا نهاراً باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول  معدلها السنوي العام ،  والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 الجمعة 2022/04/22: يكون الجو غائماً جزئياً حارا نسبياً الى حار حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من  معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ،  والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

               درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

 

المدينـة

اليـوم

ع- ص

غـداً

ع- ص

بعد غـد

ع- ص

 

المدينـة

اليـوم

ع – ص 

غـداً

ع – ص

بعد غـد

ع- ص

      القدس

22-10

18-8

22-10

بيت لحم

22-10

18-8

22-10

رام الله والبيرة

21-9

17-7

21-12

طولكرم

24-13

22-11

24-13

نابلس

23-11

19-9

23-13

قلقيلية

24-13

22-11

24-13

جنين

25-13

22-11

25-14

سلفيت

22-10

18-8

22-10

طوباس

26-14

23-12

26-15

روابي

23-11

19-9

23-13

الخليل

21-9

17-7

21-12

غزه

25-14

23-13

25-14

أريحا

32-17

28-15

31-18

خانيونس

25-14

23-13

25-14

الأغوار الشمالية

30-15

26-13

29-16

رفح

24-13

24-12

26-13

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