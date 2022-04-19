شؤون فلسطينية

أعداد كبيرة من قوات الاحتلال والمستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

أعداد كبيرة من قوات الاحتلال والمستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الاقصى المبارك.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على المواطنين الفلسطينيين، أثناء توافدهم لأداء صلاة فجر اليوم الثلاثاء، في المسجد الأقصى المبارك.

في السياق، نصبت قوات الاحتلال الاسرائيلي، حواجز بمنطقة المقبرة اليوسفية بمدينة القدس.

وتشهد مدينة القدس وباحات المسجد الاقصى المبارك، حالة من التوتر الشديد، جراء المواجهات العنفية التي اندلعت على مدار 3 أيام، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، بسبب استمرار سياسية الاقتحامات للمسجد الاقصى من قبل الاحتلال المستوطنين.

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