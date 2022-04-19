رضوان: المقاومة أكدت أن أرض غزة وسماءها وبحرها محرمة على الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنوجه الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، التحية للمقاومة الفلسطينية التي تصدت لطائرات الاحتلال، وأجبرتها على مغادرة سماء القطاع.وأشار رضوان في تصريح وصل "دنيا الوطن"، إلى أن المقاومة الفلسطينية أكدت على أن أرض غزة وسماءها وبحرها، محرمة على الاحتلال.وأكد أن الاحتلال لن يفلح في صرف الأنظار عن مقاومة وبطولة الاهالي المرابطين المدافعين عن المسجد الأقصى، لافتا إلى أن المقاومة هي الدرع والسيف المدافع عن القدس والأقصى والشعب الفلسطيني.