إيران تكشف عن سلاح جديد يصل مداه إلى 3000 كيلومتر

رام الله - دنيا الوطنكشفت إيران، أمس الإثنين، عن طائرة مسيرة جديدة تحمل اسم (كامان 22) محلية الصنع، يصل مداها إلى أكثر من 3000 كيلومتر، قادرة على الوصول إلى إسرائيل، وفقًا لما أورده موقع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.وبحسب الصحيفة، فإن الطائرة بدون طيار هي مركبة متعددة الأغراض ذات قدرات استراتيجية، إضافة إلى أن الطائرة قادرة على التحليق على ارتفاع ثماني كيلومترات ومدة طيران تزيد عن 24 ساعة.وتستطيع الطائرة المسيرة حمل أربعة صواريخ موجهة وقنبلتين غير موجهتين وذخيرة إضافية، وتشبه إلى حد كبير الطائرة الأمريكية (بريداتور إم كيو -1).في غضون ذلك، ذكرت إيران أن الطائرات بدون طيار الجديدة لديها أنظمة قتالية وبصرية وإلكترونية جديدة.وبدأت إيران في إنتاج الطائرات بدون طيار منذ عام 1984، ولديها الآن حوالي 48 طرازًا مختلفًا بقدرات تشغيلية متقدمة.