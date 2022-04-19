دولي

إيران تكشف عن سلاح جديد يصل مداه إلى 3000 كيلومتر

إيران تكشف عن سلاح جديد يصل مداه إلى 3000 كيلومتر
رام الله - دنيا الوطن
كشفت إيران، أمس الإثنين، عن طائرة مسيرة جديدة تحمل اسم (كامان 22) محلية الصنع، يصل مداها إلى أكثر من 3000 كيلومتر، قادرة على الوصول إلى إسرائيل، وفقًا لما أورده موقع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، فإن الطائرة بدون طيار هي مركبة متعددة الأغراض ذات قدرات استراتيجية، إضافة إلى أن الطائرة قادرة على التحليق على ارتفاع ثماني كيلومترات ومدة طيران تزيد عن 24 ساعة.

وتستطيع الطائرة المسيرة حمل أربعة صواريخ موجهة وقنبلتين غير موجهتين وذخيرة إضافية، وتشبه إلى حد كبير الطائرة الأمريكية (بريداتور إم كيو -1). 

في غضون ذلك، ذكرت إيران أن الطائرات بدون طيار الجديدة لديها أنظمة قتالية وبصرية وإلكترونية جديدة. 

وبدأت إيران في إنتاج الطائرات بدون طيار منذ عام 1984، ولديها الآن حوالي 48 طرازًا مختلفًا بقدرات تشغيلية متقدمة. 

أخبار ذات صلة

منذ بدء العملية العسكرية.. الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لاستهدافاتها بأوكرانيا

منذ بدء العملية العسكرية.. الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لاستهدافاتها بأوكرانيا

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب فوكوشيما اليابانية

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب فوكوشيما اليابانية

البيت الأبيض: بايدن يرفض الدعوات لإرسال القوات الأمريكية إلى أوكرانيا

البيت الأبيض: بايدن يرفض الدعوات لإرسال القوات الأمريكية إلى أوكرانيا

أردوغان: ما يحدث في الأقصى يبعث على الحزن

أردوغان: ما يحدث في الأقصى يبعث على الحزن

الأورومتوسطي: استمرار غرق المهاجرين وطالبي اللجوء في المتوسط فشل أخلاقي ذريع

الأورومتوسطي: استمرار غرق المهاجرين وطالبي اللجوء في المتوسط فشل أخلاقي ذريع

الرئيس الإيراني يحذر: سنستهدف &#34;قلب إسرائيل&#34; حال أي تحرك منها ضد شعبنا

الرئيس الإيراني يحذر: سنستهدف "قلب إسرائيل" حال أي تحرك منها ضد شعبنا

سجلت ثاني أكبر عدد وفيات (كورونا) في العالم..البرازيل تنهي حالة الطوارئ

سجلت ثاني أكبر عدد وفيات (كورونا) في العالم..البرازيل تنهي حالة الطوارئ

الصين تُسجل ثلاث وفيات كورونا مُنذ تجدُد الحجر نهاية مارس

الصين تُسجل ثلاث وفيات كورونا مُنذ تجدُد الحجر نهاية مارس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رضوان: المقاومة أكدت أن أرض غزة وسماءها وبحرها محرمة على الاحتلال

رضوان: المقاومة أكدت أن أرض غزة وسماءها وبحرها محرمة على الاحتلال

غنيم: ماضون في خططنا لتطوير قطاع المياه على مختلف المستويات

غنيم: ماضون في خططنا لتطوير قطاع المياه على مختلف المستويات

الرجوب يتلقى برقية شكر من رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم

الرجوب يتلقى برقية شكر من رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم

50 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

50 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

اندلاع مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحامه منطقة باب الزاوية بالخليل

اندلاع مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحامه منطقة باب الزاوية بالخليل

الزوارق الإسرائيلية تستهدف مراكب الصيادين شمال وجنوب قطاع غزة

الزوارق الإسرائيلية تستهدف مراكب الصيادين شمال وجنوب قطاع غزة

ارزيقات: الشرطة والنيابة العامة تحققان في وفاة طفل داخل منزل بأريحا

ارزيقات: الشرطة والنيابة العامة تحققان في وفاة طفل داخل منزل بأريحا

أريحا: اندلاع مواجهات مع الاحتلال عند مدخل فصايل

أريحا: اندلاع مواجهات مع الاحتلال عند مدخل فصايل

منوعات

بسبب هذا المسلسل.. رانيا ياسين تكشف حقيقة تعرضها لحادث كاد أن يودي بحياتها

بسبب هذا المسلسل.. رانيا ياسين تكشف حقيقة تعرضها لحادث كاد أن يودي بحياتها

شاهد: وصلة رقص لغادة عادل ويسرا تشعل الوسط الفني

شاهد: وصلة رقص لغادة عادل ويسرا تشعل الوسط الفني

شاهد كيف قلَّد بدر خلف نانسي عجرم بفستان قصير وجريئ

شاهد كيف قلَّد بدر خلف نانسي عجرم بفستان قصير وجريئ

بعد إعلانها الإنفصال.. ياسمين رئيس تحدث ضجة بعودتها لزوجها

بعد إعلانها الإنفصال.. ياسمين رئيس تحدث ضجة بعودتها لزوجها

شاهد: حسن يوسف يكشف عن الفنان الذي اختاره لتجسيد سيرته الذاتية

شاهد: حسن يوسف يكشف عن الفنان الذي اختاره لتجسيد سيرته الذاتية

شاهد: حمو بيكا ينهار من البكاء على الهواء مباشرة

شاهد: حمو بيكا ينهار من البكاء على الهواء مباشرة

للمرة الأولى.. هالة سرحان تكشف عن كواليس غريبة من فيلم &#34;يا أنا يا خالتي&#34;

للمرة الأولى.. هالة سرحان تكشف عن كواليس غريبة من فيلم "يا أنا يا خالتي"

بعد 12 عام من الإنقطاع.. مصطفى شعبان يفاجئ جمهوره بهذا القرار

بعد 12 عام من الإنقطاع.. مصطفى شعبان يفاجئ جمهوره بهذا القرار

شاهد: فوز العتيبي تخرج عن صمتها وتحسم حقيقة طلاقها

شاهد: فوز العتيبي تخرج عن صمتها وتحسم حقيقة طلاقها

شاهد كيف ردت نيللي كريم بعد الهجوم على مسلسلها &#34;فاتن أمل حربي&#34;

شاهد كيف ردت نيللي كريم بعد الهجوم على مسلسلها "فاتن أمل حربي"

عربي

تنظيم الدولة يستهدف معسكراً للجيش الوطني الليبي بسيارة مفخخة

تنظيم الدولة يستهدف معسكراً للجيش الوطني الليبي بسيارة مفخخة

الديوان الملكي: العاهل الأردني يبحث مع قادة دول وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير بالقدس

الديوان الملكي: العاهل الأردني يبحث مع قادة دول وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير بالقدس

مصر..حبس خمسة أطفال لتسببهم بوفاة شخص

مصر..حبس خمسة أطفال لتسببهم بوفاة شخص

الأوقاف المصرية تُعلّق على حادثة حرق القرآن في السويد

الأوقاف المصرية تُعلّق على حادثة حرق القرآن في السويد