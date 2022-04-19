بينهم سيدة.. إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق ببيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأصيب سيدة فلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، بكسر في الأنف، بعد الاعتداء عليها من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي في بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم، فيما تم تسجيل إصابات بالاختناق بين المواطنين، بالاضافة الى اعتقال الشاب محمد زغلول.في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مخيم الدهيشة في بيت لحم، واعتقلت كلا من ثائر مزهر والد الشهيد أركان زهر من داخل منزله في مخيم الدهيشة، والأسير المحرر هاني بشارات بشارع الصف بالمخيم.