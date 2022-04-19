شؤون فلسطينية

غنيم: ماضون في خططنا لتطوير قطاع المياه على مختلف المستويات

غنيم: ماضون في خططنا لتطوير قطاع المياه على مختلف المستويات
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم اليوم ان هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع المياه في مختلف المناطق الفلسطينية والتي نعمل للتغلب عليها وايجاد الحلول المناسبة التي تساهم في تحسين وتطوير خدمات المياه والصرف الصحي وذلك ضمن برنامج اصلاح قطاع المياه الذي باشرنا بتطبيقه على الارض من خلال انشاء مصالح مياه اقليمية في جميع المحافظات لضمان ديمومة الخدمة.

جاء ذلك خلال جولة قام بها اليوم والتقى خلالها ممثلي بعض الهيئات المحلية في محافظة قلقيلية ممثلة ببلديات عزون وكفر ثلث ، عزون، عسلة، عزبة الطبيب والنبي الياس لبحث احتياجات البلدات من مشاريع المياه والصرف الصحي.

و أشار الوزير غنيم الى التحديات الجمة التي تواجهها محافظة قلقيلية بشكل عام نتيجة الممارسات التعسفية الإسرائيلية التي عملت على عزل وتطويق المنطقة بجدار الضم والفصل العنصري وكذلك ما تعانيه من الاستهداف الاستيطاني ومصادرة الاراضي، مؤكدا ان هذه الزيارة تأتي بهدف الاطلاع على الأوضاع الحالية والاحتياجات للارتقاء بخدمات المياه وتعزيز صمود المواطنين

وأشار م. غنيم أنه تم تنفيذ مشاريع حيوية في هذه المنطقة وجاري العمل على تنفيذ مشاريع اخرى لتحسين مستوى الخدمات.

وتم خلال اللقاء الاستماع الى احتياجات الهيئات المحلية من مشاريع المياه والصرف الصحي، حيث أكد رئيس سلطة المياه في هذا الجانب انه سيتم دراسة هذه الاحتياجات ووضعها على برامج المشاريع ذات الاولوية ضمن الامكانيات المتوفرة.

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