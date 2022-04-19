الرجوب يتلقى برقية شكر من رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم

رام الله - دنيا الوطنتلقى رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الفريق جبريل، برقية شكر من رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، على حفاوة الاستقبال، التي تعبر عن أصالة الشعب الفلسطيني، التي شهدتها الأندية الأردنية التي شاركت في بطولة القدس والكرامة.وأكد الأمير علي أنه هذه البطولة أبرزت وأكدت على صدق وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، كما عززت ثوابت التاريخ والمصير المشترك بين الأردن وفلسطين، معربا عن فخره بالقواسم المشتركة بين البلدين، والتي تعززت بالرعاية الكريمة من الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس محمود عباس.ولفت الأمير علي إلى أن هذه البطولة جاءت ليجدد الاتحاد الأردني التأكيد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني بإقامة البطولات على أرضه بدون قيود أو معيقات.وأشاد رئيس الاتحاد الأردني بالتنظيم المثالي والحشد الجماهيري اللافت التي حظيت به البطولة الذي يعكس ويؤكد التميز الدائم للاتحاد الفلسطيني وكوادره عند استضافة البطولات والمباريات.واختتم الأمير علي رسالته مؤكدا تطلعه لضمان وتعزيز مكتسبات البطولة وأن تحظى بمساحة سنوية على أجندة الاتحادين الأردني والفلسطيني.