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تنظيم الدولة يستهدف معسكراً للجيش الوطني الليبي بسيارة مفخخة

تنظيم الدولة يستهدف معسكراً للجيش الوطني الليبي بسيارة مفخخة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الليبي، أن تنظيم الدولة استهدف بسيارة مفخخة معسكر سرية الدوريات التابع لأحد أكبر الألوية العسكرية في منطقة أم الأرانب.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية عن مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، قوله: "لا خسائر بشرية بين القوات"، مضيفا: "إن تنظيم الدولة وفي "محاولة يائسة لإثبات قدرته على القيام بعمليات، قام بتفجير سيارة مفخخة بتقنية التشغيل عن بعد أمام معسكر سرية الدوريات الصحراوية التابع للواء طارق بن زياد المعزز بمنطقة أم الأرانب"، مؤكدا عدم وجود خسائر بشرية بين القوات.

وكان مصدر عسكري رفيع المستوى، أكد في وقت سابق من مساء أمس الاثنين، استهداف معسكر للواء طارق بن زياد بسيارة مفخخة في منطقة أم الأرانب جنوب ليبيا دون توضيح أي تفاصيل.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن "سيارة مفخخة قد استهدفت أحد معسكرات سرية الدوريات الصحراوية اللواء طارق بن زياد بأم الأرانب ".

ويُعد لواء "طارق بن زياد" المعزز من أكبر الألوية العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر ويتخذ من مدينة بنغازي مقرا، ولديه عدد من الثكنات العسكرية في الشرق والجنوب بالإضافة إلى فصائل عسكرية خاصة متدربة على مستوى عالي مثال فرقة 2020 الخاصة.

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