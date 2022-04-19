شؤون فلسطينية

أول تعليق لحركة (حماس) على القصف الاسرائيلي بقطاع غزة

أول تعليق لحركة (حماس) على القصف الاسرائيلي بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، على قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، لأحد المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة (حماس): تستمر المواجهة التي" هي حق طبيعي لشعبنا ومقاومته مع الاحتلال الغاصب على كل محاور الاشتباك في القدس وغزة والضفة والداخل المحتل".

وأكد قاسم، أن القصف الإسرائيلي لبعض المواقع الفارغة، محاولة فاشلة لمنع الشعب الفلسطيني من الدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وأشار قاسم، إلى أن القصف، جاء للتغطية على فضيحة الاحتلال الاسرائيلي المتمثل في انتهاك كل القوانين والأعراف الانسانية بعدوانها على المصلين في المسجد الأقصى.

وقال الناطق باسم حماس: "كل التحية لرجال المقاومة الذين تصدوا للطيران الحربي بالمضادات الأرضية، كامتداد لحالة الاشتباك مع العدو الصهيوني في كل ساحات الفعل النضالي ثأراً للعدوان على القدس والمقدسات".

وأضاف: "سيظل شعبنا ومقاومته الباسلة يدافعون عن حقوقنا ومقدساتنا حتى طرد المحتل من كامل أرضنا الفلسطينية".

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