طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تستهدف موقع القادسية جنوب قطاع غزة

استهدفت طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، موقعاً يتبع للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.





وأفادت إذاعة الأقصى، بأن عدة غارات شنتها طائرت الاستطلاع على موقع القادسية التابع للمقاومة الفلسطينية، غرب خانيونس جنوب القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.





فيما قالت إذاعة القدس، إن: "المقاومة الفلسطينية أطلقت عدداً من الصواريخ المضادة للطائرات أثناء إغارتها على مواقع المقاومة جنوب قطاع غزة".





ووفقاً لموقع (حدشوت بيتخون سديه)، فإن الجيش "الإسرائيلي" يهاجم أهداف داخل قطاع غزة، ردًا على إطلاق صاروخ.





والجدير بالذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي قد وعد برد قاس عقب إطلاق صاروخ من قطاع غزة نحو الغلاف.









يتبع..

رام الله - دنيا الوطن