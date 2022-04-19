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شؤون فلسطينية

اندلاع مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحامه منطقة باب الزاوية بالخليل

اندلاع مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحامه منطقة باب الزاوية بالخليل
اقتحام قوات الاحتلال- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر محلية، الليلة، باندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وقالت المصادر، إن: "المواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، واجتاز الجنود مدججين بالسلاح الحاجز واقتحموا وسط المدينة، وأطلقوا قنابل الصوت، صوب المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري".

والجدير ذكره، أن قوات الاحتلال منذ صباح أمس الإثنين، وهي تنفذ اقتحامات لمختلف مدن الضفة الغربية، الأمر الذي تسبب باندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين. 

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