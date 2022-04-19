الزوارق الإسرائيلية تستهدف مراكب الصيادين شمال وجنوب قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بنيران رشاشاتها الثقيلة مراكب الصيادين في بحر قطاع غزة.ووفق مصادر محلية، فإن الزوارق الحربية المتمركزة في عرض بحر قطاع غزة أطلقت وبكثافة نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة غرب ميناء رفح جنوب القطاع، وكذلك في بحر السودانية شمال قطاع غزة.وتابعت أن زوارق الاحتلال فتحت أيضا مضخات المياه العادمة تجاه مراكب الصيادين واجبرتها على الانسحاب من البحر.والجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال أطلقت في وقت سابق نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.