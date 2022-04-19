ارزيقات: الشرطة والنيابة العامة تحققان في وفاة طفل داخل منزل بأريحا



وأفاد ارزيقات، بأن غرفة العمليات في شرطة المحافظة تلقت بلاغا حول وصول طفل (6 سنوات) إلى مستشفى أريحا الحكومي بعد غرقه في بركة سباحة داخل منزل حيث أعلن الأطباء عن وفاته لاحقا.



وأوضح، أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول حيال الحادثة، من أجل الوقوف على تفاصيل الحادثة التي جرت.

















رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الإعلامي بإسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات، الإثنين، إن: "النيابة العامة باشرت بإجراءات التحقيق حول واقعة وفاة طفل في منزل بمنطقة النويعمه الفوقا غرب مدينة أريحا".