لبحث الأوضاع في فلسطين.. مكالمة هاتفية ما بين الرئيس الجزائري ونظيره الروسي



وبحث الطرفان، الوضع الدولي في ظل تطورات الأوضاع المزرية في فلسطين المحتلة، لا سيما انتهاك حرمة الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس الشريف.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين مع الرئيس تبون، لمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث عبرا عن ارتياحهما للتطور المسجل في التعاون الثنائي في كل المجالات.



وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي على موقف روسيا الثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأنها ستواصل تقديم دعمها السياسي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، وحول ما يجري في القدس والمسجد الأقصى.















رام الله - دنيا الوطنجرى، مساء اليوم الإثنين، اتصال هاتفي بين رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب توتر الأوضاع في فلسطين.