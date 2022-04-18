بيت لحم: الاحتلال يجبر أصحاب المحلات التجارية في تقوع على إغلاقها

وقالت المصادر ذاتها، إن: "قوات الاحتلال أبلغت أصحاب المحلات التجارية أن الإغلاق سيستمر غدا الثلاثاء".



والجدير بالذكر، أن مواجهات قد اندلعت في منطقة خربة الدير بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.





رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر أمنية ومحلية، مساء اليوم الإثنين، بإجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصحاب المحلات التجارية في منطقة خربة الدير ببلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، على إغلاقها.