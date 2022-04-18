استشهاد مواطنة فلسطينية متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص الاحتلال الأسبوع الماضي





ويشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد في الآونة الأخيرة استهداف النساء والأطفال وكبار السن في رسالة واضحة على حجم القرارات المتخذة من قبل الحكومة الإسرائيلية في العودة لسياسة الاعدامات الميدانية.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين، استشهاد مواطنة فلسطينية متأثرة بجروحٍ حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال، الأسبوع الماضي.ووفق تلفزيون (فلسطين)، فإن الشهيدة هي حنان محمود خضور (١٨ عاماً)، أصيبت الأسبوع برصاص الاحتلال، ونُقلت على إثرها إلى مستشفى ابن سينا التخصصي من بلدة فقوعة ليعلن عن استشهادها اليوم.