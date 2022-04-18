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شؤون فلسطينية

الخليل: إصابة بالرصاص المعدني وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

الخليل: إصابة بالرصاص المعدني وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال
مواجهات الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مصادر طبية، مساء اليوم الإثنين، إصابة مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت عينون ومخيم العروب بمحافظة الخليل.

وأفادت المصادر، بأن مواجهات اندلعت على مدخل بيت عينون شرق الخليل ومخيم العروب شمالا، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، ما تسبب بإصابة شاب بالرصاص المعدني في قدمه بمنطقة بيت عينون، وعشرات المواطنين بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع في بيت عينون ومخيم العروب.

ويشار إلى أن الوضع الميداني يعيش حالة من التوتر عقب مزاعم إسرائيلية بإطلاق صاروخ من قطاع غزة نحو الغلاف، واتهامات نحو الفصائل الفسطينية بمسؤولية الحدث. 


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