رام الله: الرئيس عباس يلتقي برئيس هيئة مكافحة الفساد ويتسلم التقرير السنوي للهيئة

استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان.



هذا وتسلم الرئيس عباس، التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد للعام 2021.





وبدوره، أطلع رضوان الرئيس عباس، على أبرز ما جاء في التقرير السنوي للهيئة، والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، والخطط الموضوعة لتعزيز التدابير الوقائية التي من شأنها تعزيز النزاهة والشفافية في الأداء العام، وجهود الهيئة في ملاحقة مرتكبي شبهات الفساد.



هذا وثمن الرئيس عباس، الجهود التي تقوم بها هيئة مكافحة الفساد لتعزيز الشفافية والنزاهة في المجتمع الفلسطيني، ومحاربة آفة الفساد.



ولفت إلى أن بناء مؤسسات الدولة على أساس النزاهة والشفافية من شأنه أن يؤدي إلى تطوير أداء القطاع العام، بما يضمن تقديم الخدمات المثلى للمواطنين.



رام الله - دنيا الوطن