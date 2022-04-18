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شؤون فلسطينية

(القناة 13): مصر تتوسط بين إسرائيل وحماس لمنع التصعيد

(القناة 13): مصر تتوسط بين إسرائيل وحماس لمنع التصعيد
رئيس المخابرات المصرية أثناء وجوده في غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال الصحفي، حيزي سيمانتوف، من (القناة 13)، مساء اليوم الاثنين، إن مصر تتوسط بين إسرائيل وحماس لمنع التصعيد.

ووفق الصحفي الإسرائيلي، فإن وسطاء مصريين أبلغوا حماس بأن تل أبيب سترد على الصاروخ الذي أطلق من غزة، مطالبين الحركة بـ "عدم الرد"، حسب زعم الصحفي.

وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، سيعقد هذه الليلة، جلسة لتقييم الوضع، بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة.

وأضافت أن الجلسة ستُعقد مع وزير الجيش، بيني غانتس، ورئيس أركان جيش الاحتلال، وأفيف كوفاخي، رئيس الأركان.

وسيتم خلال الجلسة، تحديد طبيعة الرد الإسرائيلي على عملية إطلاق الصاروخ من قطاع غزة.

ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإن إطلاق الصواريخ من غزة، هو "السيناريو الذي أرادت مؤسسة الأمن تجنبه".

وأضافت بأن التقديرات تشير إلى أن الجيش والمستوى السياسي يريدان احتواء الحادث، و"يمكن الافتراض أن الرسائل ستنقل عبر القنوات السياسية، على سبيل المثال عبر مصر، من أجل تهدئة المنطقة".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، مساء الاثنين، صاروخاً واحداً من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، فيما دوت صفارات الإنذار في مستوطنتي (العين الثالثة) و(كيسوفيم).

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