عاجل

  • نتنياهو معقباً على إطلاق الصاروخ من غزة: يجب تشكيل حكومة يمين قوي فورا تعيد الهدوء والأمن للإسرائيليين

  • نتنياهو معقباً على إطلاق الصاروخ من غزة: يجب تشكيل حكومة يمين قوي فورا تعيد الهدوء والأمن للإسرائيليين

  • (القناة 13): مصر تتوسط بين إسرائيل وحماس لمنع التصعيد

  • الصفدي: حماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية أولوية أردنية

دولي

أردوغان: ما يحدث في الأقصى يبعث على الحزن

أردوغان: ما يحدث في الأقصى يبعث على الحزن
رجب طيب أردوغان - الرئيس التركي
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن حزنه إزاء الأحداث المتصاعدة في المسجد الأقصى.

وقال أردوغان وفق موقع (TRT عربي)، إن "ما يحدث في المسجد الأقصى يبعث على الحزن"

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها على هامش لقاء وإفطار رمضاني مع السفراء الأجانب في العاصمة أنقرة: "نرى ما يحدث في المسجد الأقصى، الأمر الذي يبعث على الحزن حقاً وآمل ألا تتكرر مثل هذه المشاهد مستقبلاً".

ومنذ أيام، يسود توتر في القدس وساحات المسجد الأقصى، في ظل اقتحامات يومية ودعوات مستوطنين إسرائيليين و"جماعات الهيكل" اليهودية إلى مواصلة اقتحام المسجد، تزامناً مع عيد الفصح اليهودي.

في سياق آخر، قال الرئيس التركي إن "إحلال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا ثم تأسيس سلام دائم سيكون من أفضل الإنجازات للإنسانية جمعاء".

وأوضح" سنواصل جهودنا من أجل التوصل إلى نتيجة مرضية للطرفين (الروسي والأوكراني) وللمجتمع الدولي عبر مفاوضات إسطنبول".

وقال أردوغان: "واثق كل الثقة بإمكانية التوصل إلى حل سلمي عبر الحوار على أساس المحافظة على وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وأضاف " أحرز الطرفان (الروسي والأوكراني) تقدماً ملموساً لكن مشاهد بوتشا وإربين واستهداف المدنيين في كراماتورسك ألقت بظلالها على جهودنا".

وفيما يتعلق بتطبيع العلاقات مع أرمينيا، قال الرئيس التركي "نواصل بجد مساعي التطبيع مع أرمينيا ونبذل جهوداً لمنع حدوث توترات جديدة وللمحافظة على الاستقرار في البلقان".

وأشار في شأن آخر إلى أن بلاده قدمت مساعدات طبية لـ160 دولية، موضحاً: " قدمنا مساعدات طبية إلى 160 دولة و12 منظمة دولية في العامين الأخيرين كما وهبنا حتى الآن 6.3 ملايين جرعة لقاح لـ19 دولة".

أخبار ذات صلة

الأورومتوسطي: استمرار غرق المهاجرين وطالبي اللجوء في المتوسط فشل أخلاقي ذريع

الأورومتوسطي: استمرار غرق المهاجرين وطالبي اللجوء في المتوسط فشل أخلاقي ذريع

الرئيس الإيراني يحذر: سنستهدف &#34;قلب إسرائيل&#34; حال أي تحرك منها ضد شعبنا

الرئيس الإيراني يحذر: سنستهدف "قلب إسرائيل" حال أي تحرك منها ضد شعبنا

سجلت ثاني أكبر عدد وفيات (كورونا) في العالم..البرازيل تنهي حالة الطوارئ

سجلت ثاني أكبر عدد وفيات (كورونا) في العالم..البرازيل تنهي حالة الطوارئ

الصين تُسجل ثلاث وفيات كورونا مُنذ تجدُد الحجر نهاية مارس

الصين تُسجل ثلاث وفيات كورونا مُنذ تجدُد الحجر نهاية مارس

إسرائيل: تخوفات من تهديد نواب بالقائمة العربية الموحدة الانسحاب من الائتلاف الحكومي

إسرائيل: تخوفات من تهديد نواب بالقائمة العربية الموحدة الانسحاب من الائتلاف الحكومي

كيف تم تفجير الطراد الروسي (موسكوفا)؟

كيف تم تفجير الطراد الروسي (موسكوفا)؟

الحرس الثوري الإيراني يعلن إجراء اختبارات ناجحة لطائرة (غزة) المسيرة

الحرس الثوري الإيراني يعلن إجراء اختبارات ناجحة لطائرة (غزة) المسيرة

منذ بدء العملية العسكرية.. الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا

منذ بدء العملية العسكرية.. الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصفدي: مسؤولية حماية القدس ومقدساتها هي مسؤوليةٌ أردنيةٌ فلسطينيةٌ عربيةٌ

الصفدي: مسؤولية حماية القدس ومقدساتها هي مسؤوليةٌ أردنيةٌ فلسطينيةٌ عربيةٌ

الرئيس تبون يحذر من تصاعد الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك

الرئيس تبون يحذر من تصاعد الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك

خلال اتصال مع المالكي.. وزير الخارجية التونسي يؤكد استعداد بلاده لتقديم الدعم للفلسطينيين

خلال اتصال مع المالكي.. وزير الخارجية التونسي يؤكد استعداد بلاده لتقديم الدعم للفلسطينيين

جبارين: انتصار الأسرى في معركتهم الأخيرة شكل نقطة تحول في الصراع

جبارين: انتصار الأسرى في معركتهم الأخيرة شكل نقطة تحول في الصراع

العاروري: معركة بطولية في الأقصى وسنخوض كل معاركنا من أجل القدس

العاروري: معركة بطولية في الأقصى وسنخوض كل معاركنا من أجل القدس

خلال مكالمة هاتفية..وزير الخارجية التونسي يؤكد للمالكي استعداد بلاده لتقديم الدعم لدولة فلسطين

خلال مكالمة هاتفية..وزير الخارجية التونسي يؤكد للمالكي استعداد بلاده لتقديم الدعم لدولة فلسطين

الاحتلال يبعد شابًا مقدسيًا عن المسجد الأقصى

الاحتلال يبعد شابًا مقدسيًا عن المسجد الأقصى

خلال اتصال هاتفي.. وزير الخارجية الجزائري يؤكد للمالكي موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية

خلال اتصال هاتفي.. وزير الخارجية الجزائري يؤكد للمالكي موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية

منوعات

بسبب هذا المسلسل.. رانيا ياسين تكشف حقيقة تعرضها لحادث كاد أن يودي بحياتها

بسبب هذا المسلسل.. رانيا ياسين تكشف حقيقة تعرضها لحادث كاد أن يودي بحياتها

شاهد: وصلة رقص لغادة عادل ويسرا تشعل الوسط الفني

شاهد: وصلة رقص لغادة عادل ويسرا تشعل الوسط الفني

شاهد كيف قلَّد بدر خلف نانسي عجرم بفستان قصير وجريئ

شاهد كيف قلَّد بدر خلف نانسي عجرم بفستان قصير وجريئ

بعد إعلانها الإنفصال.. ياسمين رئيس تحدث ضجة بعودتها لزوجها

بعد إعلانها الإنفصال.. ياسمين رئيس تحدث ضجة بعودتها لزوجها

شاهد: حسن يوسف يكشف عن الفنان الذي اختاره لتجسيد سيرته الذاتية

شاهد: حسن يوسف يكشف عن الفنان الذي اختاره لتجسيد سيرته الذاتية

شاهد: حمو بيكا ينهار من البكاء على الهواء مباشرة

شاهد: حمو بيكا ينهار من البكاء على الهواء مباشرة

للمرة الأولى.. هالة سرحان تكشف عن كواليس غريبة من فيلم &#34;يا أنا يا خالتي&#34;

للمرة الأولى.. هالة سرحان تكشف عن كواليس غريبة من فيلم "يا أنا يا خالتي"

بعد 12 عام من الإنقطاع.. مصطفى شعبان يفاجئ جمهوره بهذا القرار

بعد 12 عام من الإنقطاع.. مصطفى شعبان يفاجئ جمهوره بهذا القرار

شاهد: فوز العتيبي تخرج عن صمتها وتحسم حقيقة طلاقها

شاهد: فوز العتيبي تخرج عن صمتها وتحسم حقيقة طلاقها

شاهد كيف ردت نيللي كريم بعد الهجوم على مسلسلها &#34;فاتن أمل حربي&#34;

شاهد كيف ردت نيللي كريم بعد الهجوم على مسلسلها "فاتن أمل حربي"

عربي

مصر..حبس خمسة أطفال لتسببهم بوفاة شخص

مصر..حبس خمسة أطفال لتسببهم بوفاة شخص

الأوقاف المصرية تُعلّق على حادثة حرق القرآن في السويد

الأوقاف المصرية تُعلّق على حادثة حرق القرآن في السويد

الجزائر تسجل صفر إصابات ووفيات بـ(كورونا) لأول مرة منذ عامين

الجزائر تسجل صفر إصابات ووفيات بـ(كورونا) لأول مرة منذ عامين

تنظيم الدولة يتوعد بـ&#34;الثأر&#34; لزعيمه السابق

تنظيم الدولة يتوعد بـ"الثأر" لزعيمه السابق