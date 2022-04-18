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الديوان الملكي: العاهل الأردني يبحث مع قادة دول وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير بالقدس

الديوان الملكي: العاهل الأردني يبحث مع قادة دول وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير بالقدس
جانب من اعتداءات الاحتلال في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الديوان الملكي الهاشمي، بأن الملك عبدالله الثاني، بحث يوم الاثنين، هاتفياً مع عدد من القادة العرب، ومسؤوليْن أممي وأوروبي، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والانتهاكات الخطيرة التي حصلت بالقدس أخيراً.

وأضاف بأن العاهل الأردني بحث التصعيد الإسرائيلي في القدس، مع الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس، والرئيس محمود عباس، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم الاتفاق، خلال الاتصالات التي جرت كلاً على حدة، على ضرورة مواصلة التنسيق والعمل على جميع الصعد وبذل كل الجهود إقليمياً ودولياً لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير بالقدس الشريف، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدينة ومقدساتها وأهلها، وإيجاد أفق سياسي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للأشقاء الفلسطينيين على أساس حل الدولتين.

وأكد الملك، خلال الاتصالات، ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، والتي ستؤدي إلى تقويض فرص تحقيق السلام، وتدفع باتجاه مزيد من التأزيم.

وشدد العاهل الأردني، على أن حماية القدس ومقدساتها ستبقى أولوية أردنية، وستواصل المملكة بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وبين الملك عبد الله الثاني، أن الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم المسجد الأقصى المبارك.

وتناولت الاتصالات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وفق ما نقلت قناة (المملكة).

كما بحث الملك، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وانعكاساتها السلبية على السلم والأمن في المنطقة والعالم.

وحذر من الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية، والتي من شأنها تقويض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل، معرباً عن رفضه التام المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس الشريف.

وأكد الملك أن أية محاولات للتقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي الشريف هو أمر مدان ومرفوض، لافتا إلى أهمية حماية المصلين وعدم فرض أية إجراءات من شأنها إعاقتهم من الوصول إلى المسجد أو استفزازهم، خاصة في شهر رمضان المبارك.

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