بعد صاروخ غزة.. بينت يعقد جلسة لبحث كيفية الرد وتقديرات بإمكانية احتواء الحدث





وأضافت أن الجلسة ستُعقد مع وزير الجيش، بيني غانتس، ورئيس أركان جيش الاحتلال، وأفيف كوفاخي، رئيس الأركان.





وسيتم خلال الجلسة، تحديد طبيعة الرد الإسرائيلي على عملية إطلاق الصاروخ من قطاع غزة.





ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإن إطلاق الصواريخ من غزة، هو "السيناريو الذي أرادت مؤسسة الأمن تجنبه".

وأضافت بأن التقديرات تشير إلى أن الجيش والمستوى السياسي يريدان احتواء الحادث، و"يمكن الافتراض أن الرسائل ستنقل عبر القنوات السياسية، على سبيل المثال عبر مصر، من أجل تهدئة المنطقة".





وأطلقت المقاومة الفلسطينية، مساء الاثنين، صاروخاً واحداً من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، فيما دوت صفارات الإنذار في مستوطنتي (العين الثالثة) و(كيسوفيم).

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القبة الحديدية اعترضت الصاروخ، كما قالت إذاعة جيش الاحتلال إن دوي انفجارات سمعت في غلاف غزة عقب انطلاق صفارات الإنذار.

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، سيعقد هذه الليلة، جلسة لتقييم الوضع، بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة.