مجلس الأمن يعقد جلسةً مغلقة الثلاثاء لبحث الأوضاع في القدس

رام الله - دنيا الوطنأعلن مجلس الأمن الدولي، نيّته عقد جلسة مغلقة، يوم غدٍ الثلاثاء، من أجل بحث آخر تطورات الأوضاع بالقدس المحتلة.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسيين، أن هذه الجلسة جاءت بطلبٍ من: فرنسا، وإيرلندا، والصين، والنرويج، والإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد تجدد المواجهات في القدس وداخل المسجد الأقصى المبارك.ويُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد صعّدت من عدوانها تجاه المسجد الأقصى، منذ يوم الجمعة المنصرم، حيث اعتدت على المعتكفين فيه ونكلت بهم، وشنت حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم، حيث تم اعتقال نحو 470 منهم، فيما أصيب أكثر من 160 آخرين.كما تجدد العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى أمس الأحد، حيث أصيب ما لا يقل عن 19 مواطنا بينهم نساء، واعتقل خمسة آخرون، إثر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على المتواجدين في المسجد الأقصى، لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لمناسبة (عيد الفصح العبري).