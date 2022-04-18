شؤون فلسطينية

خلال مكالمة هاتفية..وزير الخارجية التونسي يؤكد للمالكي استعداد بلاده لتقديم الدعم لدولة فلسطين

خلال مكالمة هاتفية..وزير الخارجية التونسي يؤكد للمالكي استعداد بلاده لتقديم الدعم لدولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
تلقّى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية التونسي،عثمان جراندي، أكد من خلاله الاخير استعداد بلاده لتقديم كل الدعم المطلوب لإسناد دولة فلسطين أمام الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على كل أرض دولة فلسطين ومنها عاصمتها القدس الشرقية.

وشدّد جراندي على موقف بلاده الداعم لنضالات الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسة التهجير والدمار والمصادرة والإحلال التي تقوم بها دولة الاحتلال، مؤكدا وقوف تونس مع فلسطين في مواجهة الاعتداءات المستمرة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وتحديدا الاعتداءات الأخيرة المتواصلة على الحرم القدسي الشريف ومنه المسجد الأقصى بهدف تقسيمه زمانيا ومكانيا.  

من جانبه، أعرب المالكي عن شكره لنظيره التونسي على موقف تونس المشرف من القضية الفلسطينية، واستعداد دولة فلسطين للتنسيق مع الأشقاء في تونس لكيفية مواجهة تلك الاعتداءات الإسرائيلية، والحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، ومنع إدخال أية تغييرات على الوضع القائم زمانيا بحكم أن المكان هو موقع إسلامي خالص.

وناقش الوزيران الجهود المشتركة التي تبذل من أجل عقد اجتماعات عربية وزارية لمواجهة تلك الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

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