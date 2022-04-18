شؤون فلسطينية

خلال اتصال هاتفي.. وزير الخارجية الجزائري يؤكد للمالكي موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية

خلال اتصال هاتفي.. وزير الخارجية الجزائري يؤكد للمالكي موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية
رياض المالكي - وزير الخارجية والمغتربين
رام الله - دنيا الوطن
تلقى وزير الخارجية والمغتربين، د.رياض المالكي، اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية من نظيره الجزائري رمطان لعمامرة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتعبيرًا عن موقف الجزائر الداعم للحق الفلسطيني والرافض لاجراءات إسرائيل الاحتلال بحق الأماكن المقدسة وتحديدا استباحة المسجد الاقصى ومحاولة فرض التقاسم الزماني والمكاني فيه. 

وتباحث الوزيران في أفضل السبل لمواجهة تلك الإجراءات وفي تفعيل مؤسسة الجامعة العربية للتعبير عن التضامن العربي مع فلسطين والتأكيد على وقوف الدول العربية مع الحق الفلسطيني وفي وجه سياسات الاحتلال الاسرائيلي. 

كما وأعاد الوزير لعمامرة التأكيد على الموقف الجزائري الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لها بدون اي تحفظ من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي وفي تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 

بدوره شكر الوزير المالكي نظيره الجزائري على هذا الموقف الثابت للجزائر والذي يقدره الشعب والقيادة الفلسطينية افضل تقدير وتستند عليه في تحركاتها السياسية والدبلوماسية كافة. 

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق بينهما في بحر الأيام القادمة خاصة وان هناك جهود تبذل من اجل توحيد الموقف العربي ووقوفه لجانب القضية الفلسطينية ودعمها في المحافل كافة.

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