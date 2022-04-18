نفتالي بينت: تجرى ضدنا "حملة تحريض جامحة" تُوجه من قبل حماس





وختم رئيس حكومة الاحتلال تغريدته، بأن "دولة إسرائيل ستواصل الحفاظ على عاصمتنا القدس مفتوحة للجميع"، وفق زعمه.



رام الله - دنيا الوطنادعى رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، مساء اليوم الاثنين، بأن "حملة تحريض وُجهت لإسرائيل خلال الأسبوع الأخير من قبل حركة حماس".وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تجرى ضدنا خلال الأسبوع الأخير حملة تحريض جامحة توجه من قبل حماس".وأضاف بينت: "ها هي الحقيقة: إسرائيل تفعل كل شيء كي يستطيع الجميع – اليهود والمسلمون والمسيحيون، إحياء أعيادهم بأمان كالمعتاد"، وفق تعبيره.وتابع: "نتوقع من الجميع ألا ينضموا إلى الأكاذيب وبالتأكيد ألا يشجعوا على ممارسة العنف ضد اليهود".