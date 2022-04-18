نفتالي بينت: تجرى ضدنا "حملة تحريض جامحة" تُوجه من قبل حماس
ادعى رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، مساء اليوم الاثنين، بأن "حملة تحريض وُجهت لإسرائيل خلال الأسبوع الأخير من قبل حركة حماس".
وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تجرى ضدنا خلال الأسبوع الأخير حملة تحريض جامحة توجه من قبل حماس".
وأضاف بينت: "ها هي الحقيقة: إسرائيل تفعل كل شيء كي يستطيع الجميع – اليهود والمسلمون والمسيحيون، إحياء أعيادهم بأمان كالمعتاد"، وفق تعبيره.
وتابع: "نتوقع من الجميع ألا ينضموا إلى الأكاذيب وبالتأكيد ألا يشجعوا على ممارسة العنف ضد اليهود".
وختم رئيس حكومة الاحتلال تغريدته، بأن "دولة إسرائيل ستواصل الحفاظ على عاصمتنا القدس مفتوحة للجميع"، وفق زعمه.
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