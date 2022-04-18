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شؤون فلسطينية

الأمين العام للتعاون الإسلامي يبحث مع المالكي الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأقصى

الأمين العام للتعاون الإسلامي يبحث مع المالكي الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأقصى
رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي، بحث خلاله الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد طه، وقوف المنظمة مع الشعب الفلسطيني ودعمها المطلق لحقوقه المشروعة في مدينة القدس والسيادة عليها باعتبارها عاصمة دولة فلسطين.

من ناحيته، أطلع المالكي، الأمين العام على خطورة الأوضاع نتيجة تصاعد الانتهاكات والاقتحامات اليومية للمستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والمصلين في داخله، ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، مطالبا بحراك إسلامي فاعل على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحشد أوسع ضغط دولي على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوضع حد لاعتداءاتها على مدينة القدس ومقدساتها.

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