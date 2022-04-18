الرجوب يتلقى برقية تعزية باستشهاد اللاعب محمد الغنيم من الأمير علي بن الحسين

رام الله - دنيا الوطنتلقى رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الفريق جبريل الرجوب، برقية تعزية باستشهاد لاعب نادي الخضر محمد الغنيم، من رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين.وأعرب الأمير علي عن خالص تعازيه للفريق الرجوب وعائلة الغنيم وعموم الأسرة الرياضية وللشعب الفلسطيني عامة باستشهاد الغنيم آملا من الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين.يذكر أن لاعب نادي الخضر الشهيد محمد الغنيم ارتقى يوم الأحد الموافق الـ 10 من الشهر الجاري بعد اغتياله من قبل قوات الاحتلال برصاصة في الظهر خرجت من صدره بينما كان يتواجد في محيط منزله الواقع قرب جدار الفصل العنصري.