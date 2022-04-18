النائب الشرافي يدعو لثورة شعبية شاملة نصرة للمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطندعا النائب عن كتلة التغيير والإصلاح يوسف الشرافي لثورة شعبية شاملة في القدس والضفة والداخل المحتل نصرة للمسجد الأقصى، مؤكداً أن استمرار اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى يؤكد على وحشيته واجرامه والنوايا الخبيثةبالسيطرة التامة على المسجد الأقصى .وقال النائب الشرافي في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية للكتلة، اليوم :" لا عذر للأمة العربية والإسلامية ان خلصوا الى المسجد الأقصى وفيهم عين ،وان مشاهد الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى من الأطفال والنساء والشيوخ تكشفوحشية هذا الاحتلال المجرم".وأوضح النائب الشرافي أن الاحتلال أوهن من بيت العنكبوت وأن مصيره الزوال، مشيراً أن استمرار جرائم الاحتلال سيدفعه أثمان باهظة .ودعا النائب الشرافي أهلنا في القدس والداخل المحتل والضفة الى شد الرحال الى المسجد الأقصى وحمايته من اعتداءات المستوطنين ،موجهاً تحيته للمرابطينفي ساحات المسجد الأقصى ومن هتفوا عالياً باسم المقاومة وقائدها محمد الضيف، وأنهم يمثلون عنوان البطولة والهوية الوطنية برباطهم وارادتهم القوية.وطالب النائب الشرافي الأمة العربية والإسلامية الى دعم صمود أهالي القدس والمقاومة الفلسطينية بالمال و المواقف جادة نصرة للمسجد الأقصى .