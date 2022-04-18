سعد: يندد بالاعتداء الدموي على المصلين في الأقصى

رام الله - دنيا الوطنندد شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، بالاعتداء الهمجي الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي على المصلين منذ فجر هذا اليوم.وأضاف سعد: "الأمر الذي يجسد جرائم سافرة ضد الإنسانية، تستحق وتستدعي الملاحقة القانونية، لأنه يشكل تطوراً خطيراً لدوامة الاعتداءات الشاملة على شعبنا، والتي شهدت طوراً جديداً من الوحشية مع تولي حكومة المستوطنين برئاسة نفتالي بينت زمام الحكم في (إسرائيل)".وأوضح، أن العالم الذي هب لنجدة أوكرانيا وندد بالاحتلال الروسي لأراضيها، مطالب الآن بمعاملة شعبنا والدولة المعتدية علية بنفس مسطرة القياس الدولية، والتي تزعم الانحياز للعدالة والقانون الدولي، وإلا سيصبح هذا العالم مدان هو الآخر بجرم مناصرة القوي على الضعيف وقلب ميزان العدالة رأس على عقب، ومباركة شريعة الغاب كبديل للنظام والقانون الدوليين.وطالب سعد، العالم بالتدخل الفوري والعاجل لوقف المجزرة ووضع حد للعنف الإسرائيلي المنفلت من عقاله، قبل فوات الآوان وعبور العنف عاب جديدة من التصعيد.كما دعا جماهير الطبقة الفلسطينية العاملة ومجتمع العمال الفلسطينيين، للمشاركة في التصدي للمخطط الإسرائيلي الذي يتطلع لتهويد المسجد الأقصى، والتوجه لمدينة القدس المحتلة والمرابطة فيها الى جانب أبناء شعبنا هناك، للحيلولة دون نجاح مخططات الاحتلال والاستفراد بالمسجد الأقصى والعاصمة المحتلة.