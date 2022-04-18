جمهورية القمر تدين الاعتداء على المصلين والمعتكفين داخل المسجد الأقصى

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية القمر المتحدة، اليوم الاثنين، على موقفهم الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة الشعائر الدينية دون قيد أو شرط وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



ودانت وزارة الخارجية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك واعتداءها على المصلين والمعتكفين، ما أدى إلى إصابة المئات بجروح.



وقالت إن: "هذه الاعتداءات تعد إضافة جديدة للانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد الأقصى واستفزازا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم وفي شهر رمضان المبارك، وتطورا خطيرا يستوجب التدخل الفوري من جميع الجهات الدولية لوقف هذه الاعتداءات المتكررة والممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدسات المسلمين".



رام الله - دنيا الوطن