النخالة: ما يجري في القدس من انتهاكات يعادله أرواحنا





وقال النخالة في تصريح مقتضب له، إن: "ما يجري في القدس من انتهاكات يعادله أرواحنا".





وأضاف: "تهديدات العدو بوقف التسهيلات عن غزة لا تستطيع أن تجعلنا نصمت عما يجري في القدس والضفة المحتلة".





ويشار إلى أن الأمين العام لحركة الجهاد، كان قد طلب من الجناح العسكري لحركته "سرايا القدس"، أن يكونوا على أهبة الاستعداد للدفاع عن القدس والأقصى.



رام الله - دنيا الوطنعلق الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة، اليوم الاثنين، على أحداث القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية الأخيرة.