خلال مكالمة هاتفية.. الأمين العام للتعاون الإسلامي يبحث مع المالكي الانتهاكات الاسرائيلية ضد الأقصى

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، وقوف المنظمة مع الشعب الفلسطيني ودعمها المطلق لحقوقه المشروعة في مدينة القدس والسيادة عليها باعتبارها عاصمة دولة فلسطين.



يأتي ذلك، خلال اتصال هاتفي جمع طه مع وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



ومن جانبه، أطلع المالكي، الأمين العام على خطورة الأوضاع نتيجة تصاعد الانتهاكات والاقتحامات اليومية للمستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والمصلين في داخله، ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.



وطالب المالكي، بحراك إسلامي فاعل على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحشد أوسع ضغط دولي على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوضع حد لاعتداءاتها على مدينة القدس ومقدساتها.



رام الله - دنيا الوطن