شؤون فلسطينية

حزب مصري يحذر من خطورة الاقتحامات التي يتعرض لها المسجد الأقصى

حزب مصري يحذر من خطورة الاقتحامات التي يتعرض لها المسجد الأقصى
اقتحامات
رام الله - دنيا الوطن
حذر الحزب الاشتراكي المصري، اليوم الاثنين، من خطورة الاقتحامات التي يتعرض لها المسجد الأقصى من قبل اليمين الإسرائيلي المتطرف بحماية كاملة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتقنين التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى بين المسلمين واليهود في اعتداء غاشم على حق المسلمين الخالص في المسجد، وعلى القرارات الدولية التي تعترف بالأقصى كأثر إسلامي فقط.

وطالب الحزب الاشتراكي المصري، بضرورة تفعيل حركة المقاطعة الشعبية العربية لدولة الاحتلال الإسرائيلي وللمتعاملين معه من مؤسسات وأفراد وشركات، وضرورة التحرك لدعم الشعب الفلسطيني في معركته الوجودية.

كما دعا القوى السياسية العربية للسعي المخلص لإعادة تأسيس الحركة الشعبية لدعم نضال وصمود شعب فلسطين، مشيرا إلى أنه على مدى الأيام الماضية، "تصاعدت بشكل وحشي غير مسؤول وتيرة حرب الإبادة الصهيونية الفاشية المفتوحة التي تستخدم فيها القوات الإسرائيلية العنصرية شتى أنواع الأسلحة والذخائر الحيّة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل الصامد، بمختلف أجياله، والمُستبسل في الدفاع عن أرضه ومُقدساته".

وأكد الحزب الاشتراكي أن هذه "الحرب الفاجرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الصامد عرت عورات المهرولين للارتماء في أحضان العدو التاريخي لبلادنا وشعوبنا، وكشفت زيف إدعاءات المُجتمع الدولي ودول التحضُّر والديمقراطيات المزعومة، والتي تغض البصر عن الاعتداءات الإسرائيلية الدموية التي لم تنقطع يوما ضد شعب فلسطين، وأرضه وأمنه، وسلامته واستقراره".

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