المرابطون يواصلون الثبات في الأقصى والتصدي لاقتحام المستوطنين





رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال كبيرة من جيش الاحتلال صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين.و فرضت قوات الاحتلال حصارا على المصلى القبلي، واعتلى القناصة أسطح المسجد الأقصى والبنايات المجاورة له.وتصدى المرابطون لاقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين برشقهم بالحجارة والمفرقعات النارية.كما نصب المرابطون المتاريس في مسارات المستوطنين التي يسلكونها خلال اقتحام المنطقة الشرقية من الأقصى.ووضع الشبان الحجارة والصخور في مسار الاقتحام، ليجبر المستوطنون على تغيير مسارهم إلى الجهة الترابية المليئة بالحصى والشوك وبقايا زجاج وهم حفاة الأقدام.واصل المرابطون الاعتصام في المصلى القبلي وقبة الصخرة، حيث أغلقوا الأبواب ومنعوا اقتحام قوات الاحتلال التي أطلقتالرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه المصلين.وتزامنت عملية الاقتحام مع منع قوات الاحتلال منعت الشبان تحت سن الـ35 عاما من دخول الاقصى، وأغلقت محيط شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس.وعند باب المجلس منع جنود الاحتلال دخول إلا من هم فوق الـ 40 عاماً.وكانت جماعات استيطانية قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى لمناسبة عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ صباحالجمعة ويستمر أسبوعا.