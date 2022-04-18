دولي

الأورومتوسطي: استمرار غرق المهاجرين وطالبي اللجوء في المتوسط فشل أخلاقي ذريع

الأورومتوسطي: استمرار غرق المهاجرين وطالبي اللجوء في المتوسط فشل أخلاقي ذريع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ استمرار حالة اللامبالاة تجاه الخسائر المتزايدة في الأرواح الناجمة عن غرق قوارب المهاجرين وطالبي اللجوء في البحر المتوسط تعكس فشلًا أخلاقيًا ذريعًا من جميع الأطراف المعنية.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الأحد أنّ قاربًا خشبيًا صغيرًا يحمل على متنه 35 مهاجرًا وطالب لجوء انقلب قبالة سواحل مدينة صبراتة الليبية الجمعة الماضية، حيث جرى انتشال 6 جثث، فيما فُقد 29 مهاجرًا وطالب لجوء، من المرجح أن يكونوا قد لقوا حتفهم جميعًا وسط انعدام فرص النجاة نيسان/ أبريل الجاري، وفاة وفقدان 193 مهاجرًا وطالب لجوء في 8 حوادث في مياه المتوسط، بالمقارنة مع 72 مهاجرًا وطالب لجوء قضوا في نفس المدة من العام الماضي.

ومنذ بداية العام، بلغ عدد المهاجرين وطالبي اللجوء الذين قضوا وفقدوا في مياه المتوسط نحو 560، بينهم 53 قضوا خلال الأسبوع الأخير فقط قبالة سواحل ليبيا، بحسب إحصاءات منظمة الهجرة الدولية.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ المهاجرين وطالبي اللجوء اليائسين سيستمرون بالمغامرة بأرواحهم ومحاولة الوصول إلى أوروبا رغم المخاطر التي قد تهدد حياتهم، لافتًا إلى أنّ الحل لا يجب أن يرتكز على صدهم وإحباط محاولاتهم، بل ينبغي أن يتم البحث في سُبل إيجاد ممرات آمنة لهم، والتخفيف من السياسات والشروط الصارمة المتعلقة بالاستقبال وطلب اللجوء.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ دول الاتحاد الأوروبي استقبلت أكثر من 3.5 مليون لاجئ أوكراني في أقل من شهر، ومنحتهم الحماية المؤقتة فورًا، وتعهدت بتذليل كافة العقبات لضمان تمتعهم بكامل حقوقهم، فيما تواصل ذات الدول وضع عقبات جديدة في وجه الواصلين من دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وتبذل جهودًا كبيرة قبل ذلك في منعهم من الوصول، وتعقد في سبيل ذلك اتفاقيات مع دول المصدر لصد المهاجرين وطالبي اللجوء دون التفكير كثيرًا بالعواقب الإنسانية الناجمة عن ذلك.

وكان المرصد الأورومتوسطي وثّق في تقرير سابق تصاعد أعداد الغرقى من المهاجرين وطالبي اللجوء وكذلك الواصلين إلى أوروبا خلال العام الماضي، إذ تشير الأرقام إلى وصول نحو 116,573 مهاجر وطالب لجوء إلى أوروبا عبر البحر المتوسط خلال عام 2021، أي بزيادة أكثر من 20% عن عام 2020، والذي شهد وصول 88,143 مهاجر وطالب لجوء. وبالمثل شهد ذات العام تصاعدًا في أعداد الوفيات والمفقودين في البحر المتوسط، إذ سُجّل وفاة وفقدان نحو 1,864 شخصًا منهم 64 طفلًا، بزيادة تقدر بنحو 21% عن عام 2020 الذي قضى فيه 1,401 شخصًا.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي أكّدت على وجوب إنقاذ ومساعدة الأشخاص الذين تتقطع بهم السبل في البحار، وكذلك الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ، التي حثّت الدول الساحلية على التنسيق لإنقاذ المكروبين في البحر، والذين يكونون على مقربة من سواحلها.

ودعا المرصد الأورومتوسطي إيطاليا واليونان ودول "المقصد" الأوروبية إلى تفعيل مهام الإنقاذ الرسمية، والعمل على تسيير دوريات دائمة لضمان الاستجابة السريعة لحوادث الغرق، بما يساعد في الحد من الوفيات في صفوف المهاجرين وطالبي اللجوء.

وحث المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي على إنشاء آلية جديدة يُمكن من خلالها استحداث ممرات آمنة للهجرة، بما يؤدي إلى حماية المهاجرين وطالبي اللجوء من استغلال تجار البشر، بالإضافة إلى تطوير آليات وظروف الاستقبال، وعدم التعسف في رفض طلبات اللجوء، والعمل على نحو إيجابي لإدماج المهاجرين واللاجئين في مجتمعاتهم الجديدة.































































































































































































































































































































This email was sent to [email protected]

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

Euro-Mediterranean Human Rights Monitor · Route de Pré-Bois · Geneva 1215 · Switzerland










@media only screen and (max-width: 480px){
table#canspamBar td{font-size:14px !important;}
table#canspamBar td a{display:block !important; margin-top:10px !important;}
}

أخبار ذات صلة

الرئيس الإيراني يحذر: سنستهدف &#34;قلب إسرائيل&#34; حال أي تحرك منها ضد شعبنا

الرئيس الإيراني يحذر: سنستهدف "قلب إسرائيل" حال أي تحرك منها ضد شعبنا

سجلت ثاني أكبر عدد وفيات (كورونا) في العالم..البرازيل تنهي حالة الطوارئ

سجلت ثاني أكبر عدد وفيات (كورونا) في العالم..البرازيل تنهي حالة الطوارئ

الصين تُسجل ثلاث وفيات كورونا مُنذ تجدُد الحجر نهاية مارس

الصين تُسجل ثلاث وفيات كورونا مُنذ تجدُد الحجر نهاية مارس

إسرائيل: تخوفات من تهديد نواب بالقائمة العربية الموحدة الانسحاب من الائتلاف الحكومي

إسرائيل: تخوفات من تهديد نواب بالقائمة العربية الموحدة الانسحاب من الائتلاف الحكومي

كيف تم تفجير الطراد الروسي (موسكوفا)؟

كيف تم تفجير الطراد الروسي (موسكوفا)؟

الحرس الثوري الإيراني يعلن إجراء اختبارات ناجحة لطائرة (غزة) المسيرة

الحرس الثوري الإيراني يعلن إجراء اختبارات ناجحة لطائرة (غزة) المسيرة

منذ بدء العملية العسكرية.. الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا

منذ بدء العملية العسكرية.. الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا

أوكرانيا تعلن تدمير 5 أهداف روسية.. وموسكو تتوعد ماريوبول

أوكرانيا تعلن تدمير 5 أهداف روسية.. وموسكو تتوعد ماريوبول

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قلقيلية: وقفة تضامنية ويوم غضب شعبي دعما للاسرى

قلقيلية: وقفة تضامنية ويوم غضب شعبي دعما للاسرى

تيسير خالد: حكومة اسرائيل تمعن في جرائمها وتصدر ازماتها الى الساحة الفلسطينية

تيسير خالد: حكومة اسرائيل تمعن في جرائمها وتصدر ازماتها الى الساحة الفلسطينية

مصرع مواطن واصابة سبعة آخرين بحادث تصادم مركبتين بمحافظة القدس

مصرع مواطن واصابة سبعة آخرين بحادث تصادم مركبتين بمحافظة القدس

&#34;الديمقراطية&#34; تدين لغة التحريض الدموية لرئيس حكومة إسرائيل ووزير حربه

"الديمقراطية" تدين لغة التحريض الدموية لرئيس حكومة إسرائيل ووزير حربه

250 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية تدين اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين بالأقصى

250 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية تدين اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين بالأقصى

&#34;الإعلام&#34;: 105 شهداء في الثلاجات و256 شهيداً في مقابر الأرقام

"الإعلام": 105 شهداء في الثلاجات و256 شهيداً في مقابر الأرقام

غزة: جمعية رجال الأعمال تعقد اجتماع هيئتها العامة

غزة: جمعية رجال الأعمال تعقد اجتماع هيئتها العامة

وفاة سيدة في حادث سير غربي نابلس

وفاة سيدة في حادث سير غربي نابلس

منوعات

بسبب هذا المسلسل.. رانيا ياسين تكشف حقيقة تعرضها لحادث كاد أن يودي بحياتها

بسبب هذا المسلسل.. رانيا ياسين تكشف حقيقة تعرضها لحادث كاد أن يودي بحياتها

شاهد: وصلة رقص لغادة عادل ويسرا تشعل الوسط الفني

شاهد: وصلة رقص لغادة عادل ويسرا تشعل الوسط الفني

شاهد كيف قلَّد بدر خلف نانسي عجرم بفستان قصير وجريئ

شاهد كيف قلَّد بدر خلف نانسي عجرم بفستان قصير وجريئ

بعد إعلانها الإنفصال.. ياسمين رئيس تحدث ضجة بعودتها لزوجها

بعد إعلانها الإنفصال.. ياسمين رئيس تحدث ضجة بعودتها لزوجها

شاهد: حسن يوسف يكشف عن الفنان الذي اختاره لتجسيد سيرته الذاتية

شاهد: حسن يوسف يكشف عن الفنان الذي اختاره لتجسيد سيرته الذاتية

شاهد: حمو بيكا ينهار من البكاء على الهواء مباشرة

شاهد: حمو بيكا ينهار من البكاء على الهواء مباشرة

للمرة الأولى.. هالة سرحان تكشف عن كواليس غريبة من فيلم &#34;يا أنا يا خالتي&#34;

للمرة الأولى.. هالة سرحان تكشف عن كواليس غريبة من فيلم "يا أنا يا خالتي"

بعد 12 عام من الإنقطاع.. مصطفى شعبان يفاجئ جمهوره بهذا القرار

بعد 12 عام من الإنقطاع.. مصطفى شعبان يفاجئ جمهوره بهذا القرار

شاهد: فوز العتيبي تخرج عن صمتها وتحسم حقيقة طلاقها

شاهد: فوز العتيبي تخرج عن صمتها وتحسم حقيقة طلاقها

شاهد كيف ردت نيللي كريم بعد الهجوم على مسلسلها &#34;فاتن أمل حربي&#34;

شاهد كيف ردت نيللي كريم بعد الهجوم على مسلسلها "فاتن أمل حربي"

عربي

مصر..حبس خمسة أطفال لتسببهم بوفاة شخص

مصر..حبس خمسة أطفال لتسببهم بوفاة شخص

الأوقاف المصرية تُعلّق على حادثة حرق القرآن في السويد

الأوقاف المصرية تُعلّق على حادثة حرق القرآن في السويد

الجزائر تسجل صفر إصابات ووفيات بـ(كورونا) لأول مرة منذ عامين

الجزائر تسجل صفر إصابات ووفيات بـ(كورونا) لأول مرة منذ عامين

تنظيم الدولة يتوعد بـ&#34;الثأر&#34; لزعيمه السابق

تنظيم الدولة يتوعد بـ"الثأر" لزعيمه السابق