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شؤون فلسطينية

قلقيلية: وقفة تضامنية ويوم غضب شعبي دعما للاسرى

رام الله - دنيا الوطن
أحيت فعاليات محافظة قلقيلية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني/فتح اقليم قلقيلية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني يوم الاسيرالفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان بوقفة تضامنية دعما للأسرى ونصرة
للأقصى والمدينة المقدسة، وتضامنا مع اهلنا في محافظة جنين، وذلك مساء امس في ميدان الشهيد ابو علي اياد وسط مدينة قلقيلية.

وشارك في الوقفة رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية، وأمين سر حركة فتح محمود ولويل وممثلين عن حركة فتح والقوى الوطنية، ورئيس بلدية قلقيلية فيصل شريم، ومدير نادي الاسير لافي نصورة ومدير هيئة الاسرى والمحررين نائل غنام،
وممثلي المؤسسات المدنية والعسكرية وفعاليات رسمية وشعبية من المحافظة وأسرى محررين.

وخلال الوقفة وجه المحافظ التحية إلى المرابطين في المسجد الأقصى المدافعين عنه بصدورهم العارية، مستنكرا الصمت العربي والاسلامي والدولي تجاه ما يحدث من تطهير عرقي واعتداء على المقدسات في المدينة المقدسة والمسجد الاقصى، ووجه التحية الى محافظة جنين ولأهلها الصابرين المرابطين، وحيا الأسرى ونضالاتهم وما يخوضونه من بطولات يومية في وجه السجان، واشار الى ان يوم الاسير يأتي هذا العام وقد اوغل المحتل في قتل الابرياء مستبيحا الدم الفلسطيني.

 ودعا الى تصعيد المقاومة الشعبية في وجه المحتل وحكومته المتطرفة.

بدوره عن حركة فتح قال مراد شتيوي:" إن حركة فتح ومنذ انطلاق الثورة الفلسطينية أثبتت وفاءها للاسرى والجرحى والشهداء في كافة محطات نضال شعبنا الفلسطيني".

وأكد أن حركة فتح من خلال هذه الوقفة ترسل عدة رسائل واولها أن الأسرى ليسو وحدهم أمام مصلحة سجون الاحتلال، وسنناضل بكل الطرق التي كفلتها القوانين الدولية على المستويين الرسمي والشعبي، حتى ينال الأسرى حريتهم الكاملة خاصة
الأسرى المرضى والقدامى والأسيرات والأشبال.

 وطالب بتصعيد كافة اشكال المقاومة الشعبية في كل المواقع من اجل الضغط على حكومة الاحتلال للإيفاء بالتزاماتها تجاه أسرانا.

وفي كلمته عن نادي الاسير وهيئة الاسرى والمحررين حمل لافي نصورة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى خاصة المرضى منهم، وأشار إلى واقع الأسرى في سجون الاحتلال ومعاناتهم اليومية من قبل السجان واجراءاته التعسفية بحقهم.

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