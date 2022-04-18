مصرع مواطن واصابة سبعة آخرين بحادث تصادم مركبتين بمحافظة القدس

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن يبلغ من العمر (30 عاماً) مصرعه بحادث سير تصادم بين مركبتين منتصف ليلة امس شرقي بلدة السواحرة الشرقية جنوب شرق القدس.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، ان إشارة وصلت لعمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث سير تصادم بين مركبتين بالشارع الالتفافي شرقي بلدة السواحرة الشرقية، وبالتحريات الأولية تبين بان سائق مركبة من نوع "تيوتا" يشتبه ان تكون غير قانونية اصطدم على منعطف بمركبة مرسيدس شحن ونتج عن الحادث وفاة مواطن واصابة 7 اشخاص آخرين نقلوا لمستشفى الجمعية العربية في بيت لحم أحدهم وصفت اصابته بالبليغة.واكد ارزيقات، بأن الشرطة فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث وتحفظت على سائق مركبة الشحن وضبط مركبة "تيوتا" حيث يشتبه أنها غير قانونية.