250 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية تدين اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين بالأقصى

رام الله - دنيا الوطنتدين المنظمات الحقوقية والمدنية الموقعة أدناه بشدة إرهاب دولة الكيان الصهيوني والاحتلال والفصل العنصري واعتداءاتها المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني، والسماح للقوات الخاصة للاحتلال الاعتداء على المصلين فجر الجمعة الموافق 15 ابريل/نيسان بالضرب واطلاق القنابل الغازية والصوتية واستخدام الرصاص المطاطي والهراوات والتي استهدفت الأجزاء العليا من أجساد المصلين في المسجد الأقصى، نتج عنها بحسب شهود العيان، أكثر من (203) إصابة وإعتقال أكثر من (469) فلسطينياً، ناهيك عن الاعتداء على المسعفين والصحافيين لمنعهم من مساعدة الجرحى.وتدعو المنظمات والشبكات الحقوقية والمدنية كافة الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلى إدانة دولة الاحتلال والفصل العنصري على هذه الانتهاكات في المسجد الأقصى، والتي تأتي في سياق انتهاكات خطيرة والجرائم بحق الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ سبعة عقود ونيف، والتي تتم، للأسف الشديد، على مرأى ومسمع دول تلوذ بالصمت المخجل وتعبر عن سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعوب.وتؤكد المنظمات الموقعة على أن هذه الاعتداءات لقوات الاحتلال في المسجد الأقصى تأتي ضمن مخطط تهويدي لتطبيق التقسيم الزماني والمكاني في المسجد أسوة بما فعلته إزاء المسجد الابراهيمي في الخليل، وفي اطار رؤية تستهدف إظهار الصراع على الأرض الفلسطينية المحتلة هو صراع ديني وليس صراعا ناجما عن الإستعمار الإستيطاني للأرض الفلسطينية وعن الاحتلال وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، خصوصا لإتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الأول الإضافي لعام 1977، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جنس، التي تعرضت لها حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين والنازحين وحق تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة. هذا وكانت سلطات الاحتلال وطوال أسابيع سبقت حلول شهر رمضان تمهد لتحويل الشهر الفضيل الى شهر دامٍ للشعب الفلسطيني، وصعدت سياسات الإعدام خارج القانون منذ بدء العام.يعتبر الموقعون أدناه أن مواصلة دولة الاحتلال والأبارتهايد الصهيونية إغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني ومواقف الدول التي تكيل بمكيالين حيالها شكلاً من أشكال "معاداة الفلسطينيين"، وممارسة صارخة لإزدواجية المعايير تجاه حقوق الإنسان والشعوب، وسكوتا فاضحا عن جرائم الاحتلال الصهيوني، وإمعانا في معاداة الفلسطينيين وحقهم بالدفاع عن حقوقهم الوطنية المشروعة، ولم يكن لكل ذلك أن يتم لولا هرولة بعض الأنظمة للتطبيع مع دولة الاحتلال ضاربة عرض الحائط بمبادئ التضامن العربي.وأخيرا يحث الموقعون على:أولاً: تسريع محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.ثانياً: دعوة الدول السامية المتعاقدة إلى إلزام دولة الاحتلال والفصل العنصري إلى تطبيق واحترام المادة المشتركة الأولى في اتفاقيات جنيف، والتي تنص على تعهد الأطراف السامية المتعاقدة بان تحترم الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.ثالثاً: اتخاذ مجلس حقوق الإنسان وكل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان موقفا صارما ضد انتهاكات دولة الاحتلال والأبرتهايد في فلسطين المحتلة.رابعاً: دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة يتخذ فيها قرارا وفقا للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بإدانة الأعمال الوحشية لدولة الاحتلال والأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني والتي تهدد السلم والأمن الدوليين.خامساً: وقف كل الدول التطبيع مع دولة الاحتلال والفصل العنصري وقطع العلاقات الاقتصادية وغيرها معها على غرار ما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا.سادساً: امتناع دول العالم عن تزويد دولة الاحتلال والابرتهايد بالأسلحة احتراما لمعايير اتفاقية الاتجار بالأسلحة ووقف التجارة معها وفرض عقوبات عليها.الموقعون(بحسب الترتيب الألفبائي):1. الاتحاد العام التونسي للشغل2. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)3. الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (وتضم 23 هيئة)4. اتحاد الأكاديميين العرب5. اتحاد الجامعات الأهلية اليمنية6. اتحاد الجمعيات والمراكز الثقافية(يضم 12جمعية)/فلسطين7. اتحاد العمل النسوي/فلسطين8. الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة9. الاتحاد الفلسطيني للصم(يضم 8 مؤسسات)10. اتحاد المرأة الاردنية11. اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني12. الاتحاد الوطني للمرأة التونسية13. الاتحاد الوطني للمؤسسات الأهلية الفلسطينية (يضم 320 مؤسسة)14. اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني15. اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية16. اتحاد لجان المرأة الفلسطيمية17. اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي/فلسطين18. اتحاد لجان كفاح المرأة الفلسطيني19. اتحاد وطن للمؤسسات الأهلية الفلسطينية(يضم 150 مؤسسة)20. الإئتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن(يضم 10 منظمات من عشر بلدان عربية)21. الإئتلاف المصري لحقوق الطفل(يضم 100 مؤسسة)22. الائتلاف الوطني لمنظمات المجتمع المدني باليمن23. إئتلاف حيراك إرادة النسوي/فلسطين24. التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان25. التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/العراق26. التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق27. التجمع الفلسطيني للوطن والشتات28. التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام29. تحالف الجمعيات الفلسطينية/كندا30. التحالف الدولي للسلام وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط والوطن /العراق31. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)32. التحالف العراقي لمناهضة عقوبة الإعدام33. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (يضم 55 منظمة حقوقية)34. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام(يضم 9 تحالفات في 8 دول عربية)35. التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية(يضم 550 جمعية)/مصر36. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 132537. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام38. تحالف هاملتون لوقف الحرب/ كندا39. الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع40. جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق41. جمعية إرتقاء النسوية/ تونس42. جمعية أصدقاء الحياة لمكافحة المخدرات/ فلسطين43. الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان44. جمعية الأمل الخيرية للصم/ فلسطين45. الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني46. جمعية البراعم للعمل الخيري والاجتماعي/لبنان47. جمعية التراث الفلسطيني/لبنان48. جمعية التضامن المدني-المنوسط تونس49. جمعية التنمية المجتمعية للفكر والثقافة- فلسطين50. الجمعية التونسية للحراك الثقافي51. جمعية الحقوقيين الأردنيين52. جمعية الخليل القديمة للإغاثة والتنمية/ فلسطين53. جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية54. جمعية الرواد للثقافة والفنون /فلسطين55. جمعية السيدات العاملات/الأردن56. جمعية الشبكة الثقافية الدولية من أجل فلسطين/لبنان57. جمعية الشتات الفلسطيني /السويد58. جمعية الصداقة العربية الأوروبية/فرنسا59. جمعية الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان/ فلسطين60. جمعية العمل النسائي لتأهيل المرأة والطفل /فلسطين61. جمعية العناية بالبيئة والمجتمع/فلسطين62. جمعية الفريق الفلسطيني للتنمية المجتمعية63. الجمعية الفلسطينية للأمراض المزمنة ورعاية الأطفال/ فلسطين64. الجمعية الفلسطينية لمكافحة المخدرات65. الجمعية اللبنانية للحقوقيين الديمقراطيين66. جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة/فلسطين67. جمعية المرأة الحديثة/تونس68. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/فلسطين69. جمعية المرأة للتنمية والتطوير النسوي/ اليمن70. جمعية المركز التنموي للمرأة الفلسطينية / فلسطين71. جمعية المركز الثقافي لتنمية الطفل/ فلسطين72. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان73. الجمعية المغربية للنساء التقدميات74. جمعية المكتبة المتنقلة من أجل اللاعنف والسلام/فلسطين75. جمعية المنتدى الاقتصادي الاجتماعي للنساء/ الأردن76. جمعية الميزان للتنمية وحقوق الإنسان في العراق77. جمعية النجاح النسوية/ اليمن78. جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة/فلسطين79. جمعية النجدة لتنمية المرأة الفلسطينية- الضفة الغربية/فلسطين80. جمعية النساء العربيات/الأردن81. جمعية النصر للتنمية الشبابية-طولكرم / فلسطين82. جمعية الوشم/تونس83. الجمعية الوطنية لمقاومة التطبيع/لبنان84. الجمعية اليمنية لتنمية المواهب والإبداع/ اليمن85. الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا وامراض الدم الوراثية / اليمن86. جمعية أمي للحقوق والتنمية/ مصر87. جمعية أنا إنسان لحقوق المعوقين/ الأردن88. جمعية بذور للتنمية والثقافة-نابلس/ فلسطين89. جمعية تأثير لحقوق الإنسان/الأردن90. جمعية تمكين العيش باستقلال/لبنان91. جمعية تنمية إعلام المرأة-تام/فلسطين92. جمعية تنمية ذوي الاحتياجات الخاصة / اليمن93. جمعية جذور لحقوق المواطن/ الأردن94. جمعية حماية لحقوق الإنسان والتنمية/مصر95. جمعية خوسيه مارتي للتضامن العربي الامريكي اللاتيني96. جمعية دار العز للحقوق والحريات/الأردن97. جمعية راشل كوري للتضامن بين الشعوب98. جمعية راصد لحقوق الإنسان/لبنان99. جمعية رؤى نسائية/ الأردن100. جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة/ الأردن101. جمعية شموع للمساواة/المغرب102. جمعية فداء لنصرة القضية الفلسطينية/تونس103. جمعية كيميت للتنمية الإنسانية/مصر104. جمعية لجان العمل الاجتماعي-طولكرم/فلسطين105. جمعية مدرسة الأمهات/فلسطين106. جمعية مركز حيفا الثقافي-مخيم طولكرم/ فلسطين107. جمعية معهد تضامن النساء الأردني108. جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/ الأردن109. جمعية نساء من أجل القدس/لبنان110. جمعية نشاز تونس111. جمعية نفس للتمكين/فلسطين112. جمعية وشم/تونس113. حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي/ فرنسا114. الحملة الاكاديمية الأردنية للتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني115. الحملة الدولية لفك الحصار عن اليمن116. الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية/فلسطين117. الرابطة التونسية للتسامح118. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان119. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان120. الرابطة العربية للفنون والإبداع/تونس121. رابطة المرأة العراقية122. رابطة النساء معيلات الأسر من موريتانيا123. رابطة مدربي حقوق الإنسان العراقية124. رشيد للنزاهة والشفافية/ الأردن125. رواد الحرية للتدريب على النزاهة وحقوق الإنسان/ الأردن126. الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان (تضم 11 منظمات حقوقية)127. الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب128. الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني129. الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان130. شبكة المتطوعين للتنمية وحقوق الإنسان/ مصر131. شبكة المرأة للسلام والأمن/ اليمن132. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي133. طاقم شؤون المرأة/فلسطين134. العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان135. فلسطينيات ضد العنف-فضا/فلسطين136. لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية137. لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين/الأردن138. لجنة الحريات في مجمع النقابات المهنية/الأردن139. لجنة الدفاع عن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطينية في أوروبا140. اللجنة الدولية للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي (تضامن)141. اللجنة الطبية السورية/باريس142. اللجنة العربية لحقوق الإنسان/باريس143. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)144. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا145. مبادرة المحاميات المصريات146. المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان ICSFT147. المجلس الدولي للاغاثة والتنمية148. المجلس العالمي للحقوق والحريات/اليمن149. المجلس النرويجي للتسامح/مملكة النرويج150. المجلس النسائي اللبناني( يضم 150 منظمة)151. محامو العدالة مؤسسة تعنى بالحقوق والحريات/ اليمن152. المدرسة الديمقراطية/اليمن153. المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان/الأرجنتين154. مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات(المرصد)155. المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة/ لبنان156. مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة-غزة/ فلسطين157. مركز الإعلاميات العربيات/الأردن158. مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن159. مركز البيت العربي للبحوث والدراسات/ مصر160. المركز الثقافي لتنمية الطفل-طولكرم /فلسطين161. مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان162. مركز الدراسات النسوية/ فلسطين163. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات- جمعية سويسرية164. المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي/ النرويج165. المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/فلسطين166. المركز الفلسطيني للحوار الديموقراطي والتنمية السياسية167. مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان/اليمن168. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي/ فلسطين169. مركز جذور لحقوق الإنسان/الأردن170. مركز حقوق الإنسان للذاكرة والأرشيف/المغرب171. مركز حماية وحرية الصحفيين/ الأردن172. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية المدنية173. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن174. مركز عين لحقوق الإنسان/اليمن175. مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ العراق176. المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان/جنيف177. المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان/ جنيف178. معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي/فلسطين179. الملتقى الإنساني لحقوق المرأة/ الأردن180. ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان/مصر181. الملتقى الديمقراطي الفلسطيني في أوروبا182. ملتقى حوران للمواطنة/سوريا183. منتدى البحرين لحقوق الإنسان184. منتدى التجديد للفكر المواطني والديمقراطي / تونس185. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية186. منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان/ اليمن187. منتدى الفكر السياسي والأدبي/لبنان188. المنتدى المدني القومي في السودان (يضم 54 منظمة مجتمع مدني)189. المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف190. منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة191. منظمة SoS للاغاثة وإدارة الازمات/ اليمن192. المنظمة الافريقية لمراقبة حقوق الانسان/ المغرب193. المنظمة الأكاديمية الليبية194. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب195. منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية/العراق196. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة197. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية198. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD )199. منظمة المبادرة الاجتماعية/سورية200. منظمة المساعدات والتنمية ARDO /اليمن201. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان202. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان203. منظمة الموئل للحقوق والتنمية/ اليمن204. المنظمة الوطنية لأمازونات / ليبيا205. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية206. المنظمة اليمنية لحوار الأديان والثقافات207. المنظمة اليمنية للعمل الإنساني/ اليمن208. منظمة إنسان بلا حدود/كندا209. منظمة اوكسيجين للإغاثة والتنمية/ اليمن210. منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها/ موريتانيا211. منظمة حق العودة 194/ فلسطين212. منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف213. منظمة حماية القانون وتعزيز السلم/ اليمن214. منظمة ساوة لحقوق الانسان / العراق215. منظمة ساوة لحقوق الإنسان /العراق216. منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ليبيا217. منظمة هيومنتي للإغاثة والتنمية / اليمن218. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/اليمن219. المنظمه العربيه لحقوق الانسان في بريطانيا220. مؤسسة أفكار لبناء اليمن للحقوق والتنمية/ اليمن221. مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية/لبنان222. مؤسسة البشائر لتنمية المرآة والطفل/ اليمن223. مؤسسة الحق الحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان/مصر224. المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى(تضامن)/لبنان225. مؤسسة السجين الوطنية/اليمن226. مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن227. مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان /فلسطين228. مؤسسة الطيب للإغاثة والتنمية/ اليمن229. مؤسسة العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان -المنيا/ مصر230. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ مصر231. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع حقوق الطفل/ مصر232. المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/اليمن233. المؤسسة الوطنية لمكافحة التدخين والقات والمخدرات/ اليمن234. مؤسسة أنجيلا للتنمية والاستجابة الإنسانية/ اليمن235. مؤسسة برسنت لبحوث الرأي وتعزيز الشفافية/ اليمن236. مؤسسة حيدرة للسلام والتنمية الانسانية/ اليمن237. مؤسسة خطوة لتنمية المجتمع/لبنان238. مؤسسة ريجين للتنمية وحقوق الإنسان/ اليمن239. مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان - اليمن240. مؤسسة شعباد لتمكين المراة والتنمية المستدامة/العراق241. مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان/ اليمن242. مؤسسة قضايا المراة المصرية243. مؤسسة مدى لحقوق الإنسان/العراق244. نقابة المحامين اليمنيين245. النهضة العربية للديمقراطية والتنمية-أرض/الأردن246. الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني"حشد"247. هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان/موريتانيا248. الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية249. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان250. الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة