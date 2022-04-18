250 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية تدين اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين بالأقصى
تدين المنظمات الحقوقية والمدنية الموقعة أدناه بشدة إرهاب دولة الكيان الصهيوني والاحتلال والفصل العنصري واعتداءاتها المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني، والسماح للقوات الخاصة للاحتلال الاعتداء على المصلين فجر الجمعة الموافق 15 ابريل/نيسان بالضرب واطلاق القنابل الغازية والصوتية واستخدام الرصاص المطاطي والهراوات والتي استهدفت الأجزاء العليا من أجساد المصلين في المسجد الأقصى، نتج عنها بحسب شهود العيان، أكثر من (203) إصابة وإعتقال أكثر من (469) فلسطينياً، ناهيك عن الاعتداء على المسعفين والصحافيين لمنعهم من مساعدة الجرحى.
وتدعو المنظمات والشبكات الحقوقية والمدنية كافة الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلى إدانة دولة الاحتلال والفصل العنصري على هذه الانتهاكات في المسجد الأقصى، والتي تأتي في سياق انتهاكات خطيرة والجرائم بحق الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ سبعة عقود ونيف، والتي تتم، للأسف الشديد، على مرأى ومسمع دول تلوذ بالصمت المخجل وتعبر عن سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعوب.
وتؤكد المنظمات الموقعة على أن هذه الاعتداءات لقوات الاحتلال في المسجد الأقصى تأتي ضمن مخطط تهويدي لتطبيق التقسيم الزماني والمكاني في المسجد أسوة بما فعلته إزاء المسجد الابراهيمي في الخليل، وفي اطار رؤية تستهدف إظهار الصراع على الأرض الفلسطينية المحتلة هو صراع ديني وليس صراعا ناجما عن الإستعمار الإستيطاني للأرض الفلسطينية وعن الاحتلال وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، خصوصا لإتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الأول الإضافي لعام 1977، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جنس، التي تعرضت لها حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين والنازحين وحق تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة. هذا وكانت سلطات الاحتلال وطوال أسابيع سبقت حلول شهر رمضان تمهد لتحويل الشهر الفضيل الى شهر دامٍ للشعب الفلسطيني، وصعدت سياسات الإعدام خارج القانون منذ بدء العام.
يعتبر الموقعون أدناه أن مواصلة دولة الاحتلال والأبارتهايد الصهيونية إغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني ومواقف الدول التي تكيل بمكيالين حيالها شكلاً من أشكال "معاداة الفلسطينيين"، وممارسة صارخة لإزدواجية المعايير تجاه حقوق الإنسان والشعوب، وسكوتا فاضحا عن جرائم الاحتلال الصهيوني، وإمعانا في معاداة الفلسطينيين وحقهم بالدفاع عن حقوقهم الوطنية المشروعة، ولم يكن لكل ذلك أن يتم لولا هرولة بعض الأنظمة للتطبيع مع دولة الاحتلال ضاربة عرض الحائط بمبادئ التضامن العربي.
وأخيرا يحث الموقعون على:
أولاً: تسريع محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
ثانياً: دعوة الدول السامية المتعاقدة إلى إلزام دولة الاحتلال والفصل العنصري إلى تطبيق واحترام المادة المشتركة الأولى في اتفاقيات جنيف، والتي تنص على تعهد الأطراف السامية المتعاقدة بان تحترم الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
ثالثاً: اتخاذ مجلس حقوق الإنسان وكل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان موقفا صارما ضد انتهاكات دولة الاحتلال والأبرتهايد في فلسطين المحتلة.
رابعاً: دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة يتخذ فيها قرارا وفقا للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بإدانة الأعمال الوحشية لدولة الاحتلال والأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني والتي تهدد السلم والأمن الدوليين.
خامساً: وقف كل الدول التطبيع مع دولة الاحتلال والفصل العنصري وقطع العلاقات الاقتصادية وغيرها معها على غرار ما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا.
سادساً: امتناع دول العالم عن تزويد دولة الاحتلال والابرتهايد بالأسلحة احتراما لمعايير اتفاقية الاتجار بالأسلحة ووقف التجارة معها وفرض عقوبات عليها.
الموقعون(بحسب الترتيب الألفبائي):
1. الاتحاد العام التونسي للشغل
2. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)
3. الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (وتضم 23 هيئة)
4. اتحاد الأكاديميين العرب
5. اتحاد الجامعات الأهلية اليمنية
6. اتحاد الجمعيات والمراكز الثقافية(يضم 12جمعية)/فلسطين
7. اتحاد العمل النسوي/فلسطين
8. الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة
9. الاتحاد الفلسطيني للصم(يضم 8 مؤسسات)
10. اتحاد المرأة الاردنية
11. اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
12. الاتحاد الوطني للمرأة التونسية
13. الاتحاد الوطني للمؤسسات الأهلية الفلسطينية (يضم 320 مؤسسة)
14. اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني
15. اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية
16. اتحاد لجان المرأة الفلسطيمية
17. اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي/فلسطين
18. اتحاد لجان كفاح المرأة الفلسطيني
19. اتحاد وطن للمؤسسات الأهلية الفلسطينية(يضم 150 مؤسسة)
20. الإئتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن(يضم 10 منظمات من عشر بلدان عربية)
21. الإئتلاف المصري لحقوق الطفل(يضم 100 مؤسسة)
22. الائتلاف الوطني لمنظمات المجتمع المدني باليمن
23. إئتلاف حيراك إرادة النسوي/فلسطين
24. التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان
25. التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/العراق
26. التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق
27. التجمع الفلسطيني للوطن والشتات
28. التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام
29. تحالف الجمعيات الفلسطينية/كندا
30. التحالف الدولي للسلام وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط والوطن /العراق
31. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
32. التحالف العراقي لمناهضة عقوبة الإعدام
33. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (يضم 55 منظمة حقوقية)
34. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام(يضم 9 تحالفات في 8 دول عربية)
35. التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية(يضم 550 جمعية)/مصر
36. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325
37. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام
38. تحالف هاملتون لوقف الحرب/ كندا
39. الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع
40. جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق
41. جمعية إرتقاء النسوية/ تونس
42. جمعية أصدقاء الحياة لمكافحة المخدرات/ فلسطين
43. الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
44. جمعية الأمل الخيرية للصم/ فلسطين
45. الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني
46. جمعية البراعم للعمل الخيري والاجتماعي/لبنان
47. جمعية التراث الفلسطيني/لبنان
48. جمعية التضامن المدني-المنوسط تونس
49. جمعية التنمية المجتمعية للفكر والثقافة- فلسطين
50. الجمعية التونسية للحراك الثقافي
51. جمعية الحقوقيين الأردنيين
52. جمعية الخليل القديمة للإغاثة والتنمية/ فلسطين
53. جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية
54. جمعية الرواد للثقافة والفنون /فلسطين
55. جمعية السيدات العاملات/الأردن
56. جمعية الشبكة الثقافية الدولية من أجل فلسطين/لبنان
57. جمعية الشتات الفلسطيني /السويد
58. جمعية الصداقة العربية الأوروبية/فرنسا
59. جمعية الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان/ فلسطين
60. جمعية العمل النسائي لتأهيل المرأة والطفل /فلسطين
61. جمعية العناية بالبيئة والمجتمع/فلسطين
62. جمعية الفريق الفلسطيني للتنمية المجتمعية
63. الجمعية الفلسطينية للأمراض المزمنة ورعاية الأطفال/ فلسطين
64. الجمعية الفلسطينية لمكافحة المخدرات
65. الجمعية اللبنانية للحقوقيين الديمقراطيين
66. جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة/فلسطين
67. جمعية المرأة الحديثة/تونس
68. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/فلسطين
69. جمعية المرأة للتنمية والتطوير النسوي/ اليمن
70. جمعية المركز التنموي للمرأة الفلسطينية / فلسطين
71. جمعية المركز الثقافي لتنمية الطفل/ فلسطين
72. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
73. الجمعية المغربية للنساء التقدميات
74. جمعية المكتبة المتنقلة من أجل اللاعنف والسلام/فلسطين
75. جمعية المنتدى الاقتصادي الاجتماعي للنساء/ الأردن
76. جمعية الميزان للتنمية وحقوق الإنسان في العراق
77. جمعية النجاح النسوية/ اليمن
78. جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة/فلسطين
79. جمعية النجدة لتنمية المرأة الفلسطينية- الضفة الغربية/فلسطين
80. جمعية النساء العربيات/الأردن
81. جمعية النصر للتنمية الشبابية-طولكرم / فلسطين
82. جمعية الوشم/تونس
83. الجمعية الوطنية لمقاومة التطبيع/لبنان
84. الجمعية اليمنية لتنمية المواهب والإبداع/ اليمن
85. الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا وامراض الدم الوراثية / اليمن
86. جمعية أمي للحقوق والتنمية/ مصر
87. جمعية أنا إنسان لحقوق المعوقين/ الأردن
88. جمعية بذور للتنمية والثقافة-نابلس/ فلسطين
89. جمعية تأثير لحقوق الإنسان/الأردن
90. جمعية تمكين العيش باستقلال/لبنان
91. جمعية تنمية إعلام المرأة-تام/فلسطين
92. جمعية تنمية ذوي الاحتياجات الخاصة / اليمن
93. جمعية جذور لحقوق المواطن/ الأردن
94. جمعية حماية لحقوق الإنسان والتنمية/مصر
95. جمعية خوسيه مارتي للتضامن العربي الامريكي اللاتيني
96. جمعية دار العز للحقوق والحريات/الأردن
97. جمعية راشل كوري للتضامن بين الشعوب
98. جمعية راصد لحقوق الإنسان/لبنان
99. جمعية رؤى نسائية/ الأردن
100. جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة/ الأردن
101. جمعية شموع للمساواة/المغرب
102. جمعية فداء لنصرة القضية الفلسطينية/تونس
103. جمعية كيميت للتنمية الإنسانية/مصر
104. جمعية لجان العمل الاجتماعي-طولكرم/فلسطين
105. جمعية مدرسة الأمهات/فلسطين
106. جمعية مركز حيفا الثقافي-مخيم طولكرم/ فلسطين
107. جمعية معهد تضامن النساء الأردني
108. جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/ الأردن
109. جمعية نساء من أجل القدس/لبنان
110. جمعية نشاز تونس
111. جمعية نفس للتمكين/فلسطين
112. جمعية وشم/تونس
113. حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي/ فرنسا
114. الحملة الاكاديمية الأردنية للتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني
115. الحملة الدولية لفك الحصار عن اليمن
116. الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية/فلسطين
117. الرابطة التونسية للتسامح
118. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
119. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
120. الرابطة العربية للفنون والإبداع/تونس
121. رابطة المرأة العراقية
122. رابطة النساء معيلات الأسر من موريتانيا
123. رابطة مدربي حقوق الإنسان العراقية
124. رشيد للنزاهة والشفافية/ الأردن
125. رواد الحرية للتدريب على النزاهة وحقوق الإنسان/ الأردن
126. الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان (تضم 11 منظمات حقوقية)
127. الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
128. الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني
129. الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان
130. شبكة المتطوعين للتنمية وحقوق الإنسان/ مصر
131. شبكة المرأة للسلام والأمن/ اليمن
132. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
133. طاقم شؤون المرأة/فلسطين
134. العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
135. فلسطينيات ضد العنف-فضا/فلسطين
136. لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية
137. لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين/الأردن
138. لجنة الحريات في مجمع النقابات المهنية/الأردن
139. لجنة الدفاع عن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطينية في أوروبا
140. اللجنة الدولية للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي (تضامن)
141. اللجنة الطبية السورية/باريس
142. اللجنة العربية لحقوق الإنسان/باريس
143. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)
144. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
145. مبادرة المحاميات المصريات
146. المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان ICSFT
147. المجلس الدولي للاغاثة والتنمية
148. المجلس العالمي للحقوق والحريات/اليمن
149. المجلس النرويجي للتسامح/مملكة النرويج
150. المجلس النسائي اللبناني( يضم 150 منظمة)
151. محامو العدالة مؤسسة تعنى بالحقوق والحريات/ اليمن
152. المدرسة الديمقراطية/اليمن
153. المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان/الأرجنتين
154. مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات(المرصد)
155. المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة/ لبنان
156. مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة-غزة/ فلسطين
157. مركز الإعلاميات العربيات/الأردن
158. مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن
159. مركز البيت العربي للبحوث والدراسات/ مصر
160. المركز الثقافي لتنمية الطفل-طولكرم /فلسطين
161. مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان
162. مركز الدراسات النسوية/ فلسطين
163. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات- جمعية سويسرية
164. المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي/ النرويج
165. المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/فلسطين
166. المركز الفلسطيني للحوار الديموقراطي والتنمية السياسية
167. مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان/اليمن
168. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي/ فلسطين
169. مركز جذور لحقوق الإنسان/الأردن
170. مركز حقوق الإنسان للذاكرة والأرشيف/المغرب
171. مركز حماية وحرية الصحفيين/ الأردن
172. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية المدنية
173. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
174. مركز عين لحقوق الإنسان/اليمن
175. مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ العراق
176. المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان/جنيف
177. المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان/ جنيف
178. معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي/فلسطين
179. الملتقى الإنساني لحقوق المرأة/ الأردن
180. ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان/مصر
181. الملتقى الديمقراطي الفلسطيني في أوروبا
182. ملتقى حوران للمواطنة/سوريا
183. منتدى البحرين لحقوق الإنسان
184. منتدى التجديد للفكر المواطني والديمقراطي / تونس
185. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية
186. منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان/ اليمن
187. منتدى الفكر السياسي والأدبي/لبنان
188. المنتدى المدني القومي في السودان (يضم 54 منظمة مجتمع مدني)
189. المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
190. منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة
191. منظمة SoS للاغاثة وإدارة الازمات/ اليمن
192. المنظمة الافريقية لمراقبة حقوق الانسان/ المغرب
193. المنظمة الأكاديمية الليبية
194. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
195. منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية/العراق
196. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
197. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
198. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD )
199. منظمة المبادرة الاجتماعية/سورية
200. منظمة المساعدات والتنمية ARDO /اليمن
201. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
202. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
203. منظمة الموئل للحقوق والتنمية/ اليمن
204. المنظمة الوطنية لأمازونات / ليبيا
205. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
206. المنظمة اليمنية لحوار الأديان والثقافات
207. المنظمة اليمنية للعمل الإنساني/ اليمن
208. منظمة إنسان بلا حدود/كندا
209. منظمة اوكسيجين للإغاثة والتنمية/ اليمن
210. منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها/ موريتانيا
211. منظمة حق العودة 194/ فلسطين
212. منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف
213. منظمة حماية القانون وتعزيز السلم/ اليمن
214. منظمة ساوة لحقوق الانسان / العراق
215. منظمة ساوة لحقوق الإنسان /العراق
216. منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ليبيا
217. منظمة هيومنتي للإغاثة والتنمية / اليمن
218. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/اليمن
219. المنظمه العربيه لحقوق الانسان في بريطانيا
220. مؤسسة أفكار لبناء اليمن للحقوق والتنمية/ اليمن
221. مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية/لبنان
222. مؤسسة البشائر لتنمية المرآة والطفل/ اليمن
223. مؤسسة الحق الحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان/مصر
224. المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى(تضامن)/لبنان
225. مؤسسة السجين الوطنية/اليمن
226. مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن
227. مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان /فلسطين
228. مؤسسة الطيب للإغاثة والتنمية/ اليمن
229. مؤسسة العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان -المنيا/ مصر
230. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ مصر
231. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع حقوق الطفل/ مصر
232. المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/اليمن
233. المؤسسة الوطنية لمكافحة التدخين والقات والمخدرات/ اليمن
234. مؤسسة أنجيلا للتنمية والاستجابة الإنسانية/ اليمن
235. مؤسسة برسنت لبحوث الرأي وتعزيز الشفافية/ اليمن
236. مؤسسة حيدرة للسلام والتنمية الانسانية/ اليمن
237. مؤسسة خطوة لتنمية المجتمع/لبنان
238. مؤسسة ريجين للتنمية وحقوق الإنسان/ اليمن
239. مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان - اليمن
240. مؤسسة شعباد لتمكين المراة والتنمية المستدامة/العراق
241. مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان/ اليمن
242. مؤسسة قضايا المراة المصرية
243. مؤسسة مدى لحقوق الإنسان/العراق
244. نقابة المحامين اليمنيين
245. النهضة العربية للديمقراطية والتنمية-أرض/الأردن
246. الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني"حشد"
247. هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان/موريتانيا
248. الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية
249. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
250. الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة
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