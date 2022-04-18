مواطن من غزة يوجه مناشدة عاجلة للمسؤولين وفاعلي الخير

المواطن "ر.ع" يعاني من أمراض القلب وانسداد للشرايين إضافة الى حاجته لإجراء عملية عاجلة "دوالي" وعلاجات عملية أطفال أنابيب بسبب تأخر الإنجاب لمدة 14عام.





يذكر أن المواطن قام بإجراء ثلاث عمليات أطفال أنابيب باءت بالفشل آملا أن يتم توفير المال اللازم للسفر لاجراء العملية لتقر عينه بصغير يحمله بين أضلاعه.





المواطن يحتاج الى تغطية مالية للسكن والمواصلات والمشفى والتنقل داخل جمهورية مصر العربية.





جوال المواطن

0598696615







رام الله - دنيا الوطنوجه مواطن من قطاع غزة مناشدة الى الجهات الحكومية والرسمية وفاعلي الخير لمساعدته في تكاليف علاج في جمهورية مصر العربية.