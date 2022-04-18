غزة: جمعية رجال الأعمال تعقد اجتماع هيئتها العامة

رام الله - دنيا الوطنعقدت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين اجتماع هيئتها العامة في مقرها غرب مدينة غزة.وجرى خلال الاجتماع، المصادقة على التقريرين المالي والإداري وإقرارهما، وتعيين مدقق الحسابات، وتحديد موعد لإجراء انتخابات مجلس إدارة الجمعية لدورة 2022-2025.وافتتح المهندس محمد مشتهى مدير الجمعية، الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب القانوني بحضور ممثل وزارة الداخلية، مثمناً ثقة الأعضاء بأداء مجلس الإدارة للأعوام الماضية، لُيتلى بعد ذلك آيات من الذكر الحكيم، والنشيد الوطني.واستعرض علي الحايك رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنجازات الجمعية خلال الأعوام الماضية على صعيد استكمال تطوير المقر الدائم لرجال الأعمال بأحدث التقنيات التكنولوجية والمكتبية، ورسم السياسات الاقتصادية، وتسهيل مهام أعضاء الجمعية داخلياً وخارجياً، وضمان ممارسة نشاطاتهم الاستثمارية بسلاسة.وقال الحايك: " إن مجلس الإدارة عازم على الوفاء بجميع الوعود التي قطعها على صعيد تلبية احتياجات أعضاء الجمعية ومنتسبي القطاع الخاص من خلال تكثيف الجهود المبذولة لحل مشاكلهم والدفع بنشاطاتهم الاقتصادية للأمام رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والحروب والحصار".وأكد الحايك: "أن الجمعية لن تكل ولن تمل في خدمة أعضاءها وأبناء القطاع ومواصلة دورها الرائد في تعزيز الاقتصاد الوطني، وحل مشاكل قطاع غزة الاقتصادية والإنسانية من خلال خطة مدروسة تنفذ تدريجياً".وثمن الحايك على صمود القطاع الخاص في قطاع غزة رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها منذ أعوام، والخسائر الفادحة التي تكبدها جراء الحصار والحروب المتكررة.وعرض خلال الاجتماع، خطة عمل الجمعية للأعوام القادمة على صعيد استكمال تجهيز المبنى الجديد وتقديم الخدمات لرجال الأعمال وتسهيل عملهم وحركتهم .