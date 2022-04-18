شؤون فلسطينية

بعد أحداث الأقصى.. الأردن يعلن استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية

بعد أحداث الأقصى.. الأردن يعلن استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية
جانب من اعتداءات الاحتلال في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إن الأردن "استدعى السفير الإسرائيلي ولم يكن موجودا في عمّان، وسيتم اليوم استدعاء القائم بأعمال السفارة لإيصال رسالة المملكة الصارمة الواضحة والتي ندين فيها التصرفات الإسرائيلية".

وأضاف، خلال جلسة نقاشية في مجلس النواب، أن الأردن كثف جهوده المستمرة بالاتصال مع جميع الأطراف الدولية وبتنسيق يومي مع الفلسطينيين، وفق ما نقلت قناة (المملكة).

وقال الصفدي: إن الأردن وقف بحزم، كما وقف دائماً، ضد محاولات الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، لافتا النظر إلى الجهود الأردنيَّة التي بدأت قبل شهر رمضان المبارك، واستمرَّت خلاله، من أجل ضمان احترام الوضع التَّاريخي والقانوني القائم، والحؤول دون المزيد من التَّصعيد الذي سينعكس بشكل كبير على الأمن والاستقرار في المنطقة ككلّ.

وأكد استمرار الجهود المكثَّفة، وفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، وتكريس كلِّ إمكانات المملكة من أجل القيام بهذه المهمَّة وحمل المسؤوليَّة.

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