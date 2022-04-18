الأسير رائد ريان يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 12 يوماً

كما وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته تجاه أسرانا.



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، أن الأسير رائد ريان (27عاماً) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس، يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي، احتجاجًا على تجديد اعتقاله الإداري للمرة الثانية.وبينت الهيئة أن الأسير ريان والمحتجز حالياً في سجن "عوفر"، اعتقل بتاريخ 3/11/2021 بعد مداهمة قوات الاحتلال لمنزله واستجواب ساكنيه، حيث تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ست شهور، إلا أنه وبعد قرب انتهاء مدة الاعتقال تم تجديده إداريا لمدة 4 شهور إضافية، ليعلن بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام.وأضافت أنه الى جانب الأسير ريان، يواصل الأسير خليل عواوده (40 عاما) إضرابه لليوم ال 46 على التوالي رفضاً لذات السياسة العنصرية، ويعيش أوضاعاً صحية صعبة داخل ما يسمى "عيادة سجن الرملة".وشددت الهيئة على ضرورة تضافر الجهود الوطنية من أجل تسليط الضوء على سياسة الاعتقال الإداري، التي استهدفت أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف مستوياته، مؤكدة على ضرورة مواصلة الضغط على الاحتلال بكل الأشكال من أجل وقفها.