الرئيس الإيراني يحذر: سنستهدف "قلب إسرائيل" حال أي تحرك منها ضد شعبنا

رام الله - دنيا الوطنحذرت إيران اليوم الاثنين، من أن قواتها المسلحة، ستستهدف "قلب إسرائيل"، إذا قامت "بأدنى تحرك" ضدها.جاء هذا التحذير على لسان الرئيس إبراهيم رئيسي، وذلك في ظل تعثر محادثات فيينا بين طهران والقوى العالمية الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.ووفق ما أوردت وكالة "رويترز"، فقد قال رئيسي في كلمة بثها التلفزيون خلال عرض عسكري بمناسبة يوم الجيش: "على الكيان الصهيوني (إسرائيل) أن يعلم... في حالة القيام بأي تحرك منه ضد شعبنا، فإن قواتنا المسلحة ستستهدف قلب الكيان الصهيوني".وأضاف: "استراتيجيتنا هي الدفاع وليس الهجوم"، موضحاً أن "الجيش استغل فرصة العقوبات بشكل جيد لتحسين قدراته، واليوم صناعتنا العسكرية في أفضل حالة"، وفق ما نقلت قناة "الشرق".ولم يُسهب رئيسي في التفاصيل، لكنه قال إن إيران تراقب أي تحرك من جانب إسرائيل "عن كثب".