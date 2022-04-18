"الديمقراطية" تُعلق على تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية





وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا التأجيل إلى أجل غير مسمى والذي لم يتم التشاور بشأنه، يحول دون أن تقف القيادة الفلسطينية عند مسؤولياتها الوطنية والسياسية في مواجهة ما يجري من عدوان وتغول للاحتلال والمستوطنين، سواء في مواجهة حملات الإعدام للشباب الفلسطيني أو محاصرة القرى والبلدات الفلسطينية والاجتياحات المتكررة لجنين ومخيمها، ومؤخرا في مواجهات الاقتحامات المتكررة للأقصى والاعتداء الوحشي و الإجرامي على المصلين من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال.



وأكدت الجبهة بأن "استجابة بعض أوساط القيادة الفلسطينية لحملة الضغط التي تمارس عليها من قبل أمريكيا وحكومة العدو وبعض الأوساط العربية، لمنعها من تطبيق قرارات المجلس المركزي الأخيرة وخاصة المتعلقة بوقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، يلحق الضرر بنضال شعبنا وتضحياته من شهداء وجرحى ومعتقلين وهدم للمنازل، ويلحق مزيدا من الضرر بمصداقية القيادة السياسة ويعمّق الفجوة بينها وبين الهبة الجماهيرية والاستعداد الكفاحي المتصاعد في وجه الاحتلال والمستوطنين".



كما أكدت الجبهة على ضرورة الإبقاء على اللجنة التنفيذية في حالة انعقاد دائم لتواكب ما يجري من اعتداءات وحتى تضطلع بمسؤولياتها الوطنية ولكونها المسؤولة عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة.







وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح، أكد بأنه تقرر تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية، الذي كان مقرراً أمس الأحد، برئاسة الرئيس محمود عباس.

وقال رباح في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "الأولوية الآن هي عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للمنظمة".

وأضاف أن هناك مشاورات تجري الآن لتحديد اجتماع قريب وعاجل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأن هذا هو المستوى القيادي المسؤول عن اتخاذ القرارات بشأن تطبيق ما صدر عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير وخاصة ما يتعلق بوقف التنسيق الأمني، وتعليق الاعتراف بإسرائيل والدعوة لإجراء حوار وطني شامل لتوحيد الصف الآن في مواجهة استحقاقات مصيرية وخطيرة في مواجهة الهجمة الإسرائيلية الخطيرة".

وأعرب رباح عن اعتقاده بأن "الوضع الآن يتطلب خطة لاستنهاض المقاومة الشعبية وهذا هذا الموضوع الرئيس المطروح وهو وحدة الموقف السياسي المطلوب".

رام الله - دنيا الوطنقال الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن شعبنا وقواه الوطنية، فوجئوا بتأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية الذي كان من المفترض أن يعقد مساء أمس الأحد بالرغم تأخر الدعوة له.